XRISM-i satelliit käivitub, et uurida universumit röntgenkiirte eri värvides

Kokkuvõte: X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) satelliit, mis on Jaapani Aerospace Exploration Agency (JAXA) ja NASA koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri osalusel loodud satelliit, lasti orbiidile 6. septembril. XRISMi missioon on tuvastada röntgenikiirguse lainepikkusi enneolematu täpsusega ja pakkuda teadlastele universumi kuumade ja energeetiliste paikade kohta uusi murrangulisi näitu. Erinevalt olemasolevatest röntgenteleskoopidest suudab XRISM eristada erinevaid röntgenivalguse värve, vabastades seeläbi hulgaliselt teavet. Selle instrument tuvastab röntgenikiirgust väikeste temperatuurinihkete kaudu, võimaldades tuvastada objektides esinevaid keemilisi elemente ja lugeda gaasi liikumise kiirust. Satelliidi eesmärk on pakkuda uut vaadet kuumale ja energilisele universumile, jälgides enneolematult detailselt tähtede plahvatusi, mustade aukude vastastikmõjusid ja galaktikaparvede ühinemisi. Chicago ülikooli teadlased analüüsivad XRISMi esimesi tähelepanekuid massiivsete galaktikaparvede ja -rühmade kohta, lootes mõista supermassiivsete mustade aukude ja nende peremeesgalaktikate vahelisi koostoimeid. XRISM mõõdab ka keemiliste elementide arvukust ja paljastab universumi praeguse keemilise koostise. Satelliidi käivitamine kosmosest röntgenvaatluste jaoks on märkimisväärne väljakutse, kuna Maa atmosfäär blokeerib röntgenikiirgust. See on neljas katse sarnase satelliidi edukaks käivitamiseks ja käitamiseks ning teadlased on XRISMi potentsiaali suhtes optimistlikud.

Allikad:

- Chicago ülikool. "XRISM-satelliit stardib, et uurida universumit röntgenkiirte eri värvides." Phys.org. Vaadatud 11. septembril 2023