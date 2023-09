Arvutinägemise kasutamine liitiumioonakude kohta ülevaate saamiseks

Teadlased on kasutanud arvutinägemist, masinõppe vormi, et saada sügavamalt aru, kuidas laetavad liitium-ioonakud toimivad. Uurides hoolikalt aku elektroodide röntgenfilme nanoskaala tasemel, on teadlased avastanud varem peidetud füüsikalisi ja keemilisi üksikasju. See läbimurre võib suurendada liitiumioonakude tõhusust, kasutades laiemaid rakendusi selliste keeruliste süsteemide mõistmisel, nagu rakkude jagunemine embrüote puhul.

MIT-i Stanfordi ülikooli ja Toyota uurimisinstituudi energeetikaosakonna SLAC riikliku kiirendi labori teadlaste juhitud uuring keskendus liitiumraudfosfaadi (LFP) osakestele. LFP osakesi, mis on elektrijuhtivuse parandamiseks kaetud õhukese süsinikukihiga, leidub tavaliselt liitiumioonakude positiivsetes elektroodides.

Patareide sisemiste protsesside jälgimiseks lõi uurimisrühm läbipaistvad akuelemendid kahe elektroodiga, mis olid ümbritsetud vabalt liikuvaid liitiumioone sisaldava elektrolüüdilahusega. Selle seadistuse kaudu said nad jälgida liitiumioonide liikumist laadimis- ja tühjendustsüklite ajal. See protsess, mida nimetatakse interkalatsiooniks, hõlmab ioonide sisenemist LFP osakestesse ja sealt lahkumist.

LFP on akutööstuses väga oluline tänu oma madalatele kuludele, ohutuse rekordile ja rohkete elementide kasutamisele, mistõttu on see eriti oluline elektrisõidukite turul.

Teadlaste koostöö sai alguse kaheksa aastat tagasi, kui MIT-i professor Martin Bazant ja Stanfordi William Chueh ühendasid akuosakeste uurimiseks oma teadmised matemaatilise modelleerimise ja täiustatud röntgenmikroskoopia vallas. Hiljem lisasid nad masinõppetööriistad, et kiirendada aku testimist ja tuvastada optimaalsed laadimismeetodid. Käesolev uuring viib selle sammu edasi, võimendades arvutinägemust nanomõõtmeliste röntgenfilmide analüüsimiseks alates 2016. aastast. See meetod võimaldab põhjalikumalt mõista liitiumi sisestamise reaktsioone LFP osakestes.

Röntgenpiltide pikslimisega saavad teadlased jäädvustada liitiumioonide kontsentratsiooni osakese igas punktis. See võimaldab neil luua filme, mis illustreerivad liitiumioonide voolu osakestesse ja sealt välja laadimise ja tühjenemise ajal.

Röntgenipilte analüüsides leidsid teadlased, et liitiumioonide liikumine materjalis on tihedalt kooskõlas Bazanti poolt varem välja töötatud arvutisimulatsioonidega. Nad kasutasid mõõtmistena 180,000 XNUMX pikslit, et treenida arvutusmudel, mis kirjeldab täpselt aku materjali mittetasakaalu termodünaamikat ja reaktsioonikineetikat.

Lisaks näitas uuring, et liitiumioonide neeldumise kiiruse erinevused osakeste pinnal on korrelatsioonis süsiniku katte paksusega. See leid viitab sellele, et süsinikukihi paksuse optimeerimine võib potentsiaalselt suurendada aku tõhusust - see on oluline edasiminek aku disainis.

Selle uuringu tulemused annavad ülevaate liitiumraudfosfaatelektroodide optimeerimisest ning näitavad masinõppe ja täiustatud pilditehnika potentsiaali materjalide ja süsteemide saladuste lahtiharutamisel. See läbimurre mitte ainult ei silluta teed akutehnoloogia edusammudele, vaid lubab ka uurida mustrite moodustumist teistes keemilistes ja bioloogilistes süsteemides.

Allikas:

– MIT-i uudisteväljaanne

– Stanfordi ülikooli uudisteväljaanne

– Loodusajakiri