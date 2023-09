Uus uuring leidis Iirimaal mesilaste õietolmust kahjulikke pestitsiide

Dublini Trinity College'i ja Dublini linnaülikooli hiljutine uuring on toonud valgust pestitsiidide kahjulikule mõjule erinevatele mesilasliikidele Iirimaal. Teadlased uurisid põllukultuuride õietolmu 12 erinevast kohast riigis ja analüüsisid pestitsiidide jääkide taset. Samuti kogusid nad nendes kohtades mesilaste ja kimalaste õietolmu.

Uuring näitas, et kimalaste õietolmul oli teiste õietolmu tüüpidega võrreldes kõige rohkem ühendeid ja pestitsiide. Eriti murettekitav oli neonikotinoidsete insektitsiidide esinemine kimalaste õietolmus. Neonikotinoidid on teadaolevalt kahjulikud mesilastele ja teistele loomadele.

Veelgi murettekitavam oli see, et paljusid avastatud pestitsiide ei olnud hiljuti kasutatud põldudele, kus õietolmu koguti. See viitab sellele, et need kemikaalid püsivad keskkonnas pikka aega või et jäägid pärinevad teistest mesilaste toitumispiirkonnas asuvatest taimedest.

Elena Zioga, uuringu esimene autor ja Trinity loodusteaduste kooli doktorant, väljendas oma muret tulemuste pärast. Ta rõhutas, et mõnda neist mürgistest pestitsiididest ei ole proovideks võetud põldudel kasutatud vähemalt kolm aastat, mis tähendab, et kemikaalid püsivad põllu servades või et mesilased koguvad saastunud õietolmu väljastpoolt proovipõlde.

Uuringu teine ​​oluline järeldus oli see, et erinevad mesilasliigid puutusid kokku erinevat tüüpi pestitsiididega. Leiti, et mesilaste õietolm oli enamasti saastunud fungitsiididega, kimalaste õietolm aga peamiselt neonikotinoidsete insektitsiididega.

Zioga rõhutas, kui oluline on pestitsiididega kokkupuute hindamisel arvesse võtta mitut mesilasliiki. Ta väitis, et mesilaste kasutamine pestitsiididega kokkupuute mõistmiseks ainsa viitena ei anna täielikku pilti. Nii mesilased kui ka kimalased mängivad tolmeldamise teenustes ja tervete ökosüsteemide toetamisel otsustavat rolli.

See uuring heidab valgust kahjulike pestitsiidide esinemisele mesilaste õietolmus Iirimaal. Nende pestitsiidide jääkide pikaajaliste mõjude mõistmiseks mesilaste populatsioonidele ja laiemale bioloogilisele mitmekesisusele on vaja täiendavaid uuringuid.

