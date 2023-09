Sambias avastati vanim pool miljonit aastat tagasi pärit puitkonstruktsioon

Arheoloogid tegid Sambias Kalambo joa eelajaloolises kohas murrangulise avastuse. Nad on välja kaevanud vanima, ligi poole miljoni aasta vanuse puitkonstruktsiooni, mis eales leitud. Hästi säilinud struktuur heidab valgust meie iidsete esivanemate arenenud võimetele. Leid viitab sellele, et nad olid tehnoloogiliselt arenenumad, kui seni arvati.

Puitkonstruktsioon avastati Tansaania piiri lähedal asuvast Kalambo jugast. See on hinnanguliselt vähemalt 476,000 XNUMX aastat vana, mis on enne Homo sapiens'i evolutsiooni. Puidul on lõikejälgi, mis näitavad, et kahe suure palgi ühendamiseks kasutati kivitööriistu. Arvatakse, et see struktuur on olnud platvorm, kõnnitee või kõrgendatud eluruum, mis on mõeldud meie esivanemate hoidmiseks vee kohal.

Lisaks puitkonstruktsioonile leiti paigast ka puidust tööriistade kollektsioon, sealhulgas kiil ja kaevepulk. Kuigi oli juba teada, et varased inimesed kasutasid sel ajal puitu, oli see tavaliselt piiratud eesmärkidel, näiteks tulekahjude süütamiseks või jahiks.

Uuringu juhtivautor Larry Barham Liverpooli ülikoolist väitis, et konstruktsiooni avastus oli 2019. aasta väljakaevamiste käigus tehtud "juhuslik avastus". Varasemad andmed vanima puitkonstruktsiooni kohta pärinevad umbes 9,000 aasta tagusest ajast, mistõttu see leius on tehtud. oluliselt vanem.

Iidse puidu säilitamine on väljakutse, kuna see kaldub mädanema ja jätab ajaloolisele dokumendile minimaalse jälje. Arvatakse, et Kalambo joa kõrge veetase on aga aidanud kaasa ehitise erakordsele säilimisele sajandite jooksul.

Teadlased suutsid puitkonstruktsiooni vanuse täpselt määrata, kasutades uut dateeringu meetodit, mida nimetatakse luminestsentsdateerimiseks. Mõõtes viimast korda, kui mineraalid olid päikesevalguse käes, avastasid nad, et struktuur on vähemalt 476,000 XNUMX aastat vana.

See avastus annab väärtuslikku teavet meie iidsete esivanemate võimete ja tehnoloogiliste edusammude kohta. See viitab ka sellele, et varajastel inimestel oli kujutlusvõime ja oskused, mis olid vajalikud keerukate puitkonstruktsioonide ehitamiseks juba ammu enne Homo sapiens'i tekkimist.

Allikad:

– Loodusajakiri