Arheoloogid avastavad vanima puitehitise, vihjates arenenud esivanematele

Arheoloogid tegid Sambias erakordse avastuse, avastades vanima puitehitise, mis eales leitud. Struktuur, mis arvatakse olevat platvorm, kõnnitee või kõrgendatud eluruum, pärineb vähemalt 476,000 XNUMX aastat tagasi, palju enne Homo sapiens'i evolutsiooni. See leid viitab sellele, et meie esivanemad võisid olla arenenumad, kui seni arvati.

Hästi säilinud puitkonstruktsioon leiti Tansaania piiri lähedalt Kalambo juga juurest. Lõikejäljed puidul näitavad, et kahe suure palgi ühendamiseks kasutati kivitööriistu. Lisaks konstruktsioonile avastati paigalt ka puidust tööriistade kogu, sealhulgas kiil ja kaevepulk.

Vanima puitkonstruktsiooni varasem rekord oli umbes 9,000 aastat. Kalambo juga avastust peetakse „juhuslikuks avastuks”, mis tehti 2019. aastal kohapeal väljakaevamiste käigus. Struktuur säilis joa kõrge veetaseme tõttu. Iidne puit kipub mädanema ja jäta vähe jälgi, mistõttu on sellised avastused haruldased.

Teadlased kasutasid struktuuri vanuse täpseks määramiseks uut meetodit, mida nimetatakse luminestsentsdateerimiseks. Selle meetodi abil mõõdetakse viimast korda, mil mineraalid olid päikesevalguse käes. Tulemustest selgus, et puitkonstruktsioon on palju vanem, kui esialgu arvati, ulatudes vähemalt 476,000 XNUMX aasta vanuseni.

See avastus seab kahtluse alla idee, et meie esivanemad olid rändajad, kuna see struktuur näis olevat jugade lähedal asuv alaline eluase, mis pakkus pidevat veeallikat. Leid viitab ka abstraktsele mõtlemistasandile ja võib-olla ka keelekasutusele, kuna meie esivanemad kasutasid oma intelligentsi, kujutlusvõimet ja oskusi, et luua midagi, mida varem polnud.

Selle puitkonstruktsiooni uurimine on muutnud arheoloogide suhtumist meie iidsetesse sugulastesse, tunnistades nende võimet muuta oma ümbrust ja parandada oma igapäevast elu. See leid näitab meie esivanemate kognitiivseid võimeid valmistoote kavandamisel ja visualiseerimisel.

Vaja on täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas ehitis oli alaline eluruum või mitte. Kalambo joa avastus annab väärtuslikku teavet meie esivanemate arenenud olemusest ja nende võimest kohaneda ümbritseva keskkonnaga.

