Salajane ellujäämisruum: NASA kummituba

Kosmoses reisimine on riskantne ja keeruline, mistõttu võtab NASA oma meeskonna ohutuse tagamiseks ulatuslikke meetmeid. Üks selline meede on kummiruumi loomine, salajane rajatis, mis asub Floridas Merritti saarel sügaval Launch Pad 39 kompleksi all. See maa-alune tunnelite ja punkrite võrgustik loodi selleks, et pakkuda töötajatele turvalist varjupaika katastroofilise plahvatuse korral.

Kuigi äkiline plahvatus oleks üleelamatu, oli NASA-l plaan anda inimestele võimalus reageerida ja põgeneda. Põgenemisprotsess algas üheksakorruselise veeliumäega täielikus pimeduses. Astronautidel seevastu oli teistsugune põgenemistee. Nad transporditakse nende kapslist mobiilsele stardiplatvormile kiirliftiga, mis suudab maapinnale jõuda vaid 30 sekundiga. Sealt libisesid nad mööda kitsast järsku kummitunnelit, mida kiiruse suurendamiseks veega piserdati.

Liumäest välja jõudes maanduksid kosmosetöötajad kummilauale. Kuigi laud täitis aeg-ajalt üle veega, põhjustades mõne tagaseina libisemise, andis laud puhvri, enne kui nad said edasi liikuda. Läbi plahvatuskindlate uste sisenes meeskond Kummiruumi, mis sai sobiva nime selle kummiga kaetud sisemuse tõttu. 20 tooliga varustatud kummiruumil oli vedruga põrand, mis talus tohutut jõudu, vähendades potentsiaalsest plahvatusest tulenevat survet.

Punker oli varustatud sööda, vee ja isegi tualetiga, et hoida inimesi, kui nad jäävad pikemaks ajaks lõksu. Viimase põgenemise võimaluse tagamiseks paigaldati kummiruumi ülaossa lisaluuk. Kuigi rajatist ei kasutatud kunagi, oli see tunnistus NASA pühendumisest meeskonna ohutusele.

Tänaseks on Launch Pad 39a ja sellega kaasnev tunnelivõrk maha jäetud, mis annab tunnistust NASA edusammudest kosmoseuuringute vallas. Kuigi hukatuse kummist veeliumäge enam ei tööta, tuletab Kummitoa lugu meelde riske ja ettevaatusabinõusid, mis on võetud meie maailmast kaugemale jõudmiseks.

