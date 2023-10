Pando varjatud hääled: maailma suurima puu saladuste paljastamine

By

Pando, tuntud ka kui "maailma suurim puu", on teadlasi ja helikunstnikke hämmastanud oma kütkestava kohalolekuga. 40 hektaril laiuv ja 47,000 12,000 sama DNA-ga varrest koosnev Pando on kolossaalne värisev haab, mis on Maal vaikselt õitsenud hinnanguliselt XNUMX XNUMX aastat. Hiljutised helikunstniku Jeff Rice'i salvestused on paljastanud selle iidse ime peidetud hääled.

Paigaldades hüdrofoni ühe Pando haru põhjas olevasse õõnsusse, võimaldas Rice maailmal kuulata vibratsiooni, mis kulgeb läbi selle juurte. Algselt kunstiprojektina läks see ettevõtmine kiiresti üle teaduse valdkonda, pakkudes tohutut potentsiaali mõista Pando hüdrosüsteemi ilma kahju tekitamata.

Salvestistele jäädvustati hüpnotiseeriv sümfoonia vibratsioonidest, mis kajavad läbi puu okste ja tungivad läbi Maa. Äikese ajal need helid võimenduvad, tekitades jube madala mürina. See avastus heidab valgust Pando tohutu juurestiku omavahelistele seostele, tuues lahti selle mõistatusliku loodusime saladused.

Nendel lummavatel salvestistel pole mitte ainult kunstiline väärtus, vaid neil on ka tohutu teaduslik tähtsus. Need annavad ülevaate Pando keskkonna tervisest, kohaliku bioloogilise mitmekesisuse seisukorrast ja on aluseks keskkonnamuutuste mõõtmisel aja jooksul.

Pando tulevik on aga endiselt ebakindel. Puu on praegu langusseisundis ning inimtegevused, nagu elupaikade puhastamine ja röövloomade liikide hävitamine, mis aitavad kontrollida rohusööjate populatsioone, ohustavad seda iidset olendit ja kogu ökosüsteemi, mida ta toetab.

Kuna teadlased ja kunstnikud jätkavad Pando saladuste uurimist heli kaudu, on ülioluline kaitsta ja säilitada seda erakordset loodusime, kuni see veel õitseb. Ainult mõistmise ja säilitamise kaudu saame tagada, et Pando varjatud hääli ei vaigistata igaveseks.

Mõisted:

– Pando: maailma suurim teadaolev üksik organism, mis koosneb värisevate haavapuude metsast, mis on ühendatud ühe juurestikuga.

– Hüdrofon: mikrofon, mis on mõeldud kasutamiseks vee all või veega kokkupuutel helivibratsiooni püüdmiseks.

– Populus tremuloides: väriseva haava, Põhja-Ameerikas leiduva haavapuuliigi, teaduslik nimetus.

