Hiina teadlased kasvatavad seaembrüodes edukalt humaniseeritud neere

Hiina teadlased on saavutanud märkimisväärse läbimurde, kasvatades sigade embrüodes edukalt inimrakke sisaldavaid neere, mis võib potentsiaalselt aidata lahendada siirdamiseks vajalike elundite puudust. Ajakirjas Cell Stem Cell avaldatud uurimus tähistab esimest edukat katset kasvatada sigadel inimorganeid. Neerud valiti uuringu keskmeks nende varase arengujärgu ja sagedase kasutamise tõttu inimese siirdamisel.

Varasemad katsed sigadel inimorganeid kasvatada on ebaõnnestunud, kuid see uus lähenemine võib elundite biotehnoloogias revolutsiooni teha. Guangzhou biomeditsiini ja tervishoiu instituutide meeskond kasutas CRISPR-i geenide redigeerimist, et kustutada kaks sigade embrüote neerude moodustamiseks vajalikku geeni. Seejärel sisestasid nad embrüotesse inimese pluripotentsed tüvirakud, mis on võimelised arenema mis tahes rakutüübiks. Need inimrakud täitsid loomulikult sea embrüote loodud "nišši".

Pärast embrüote kasvatamist koos inimese ja sea rakkudega katseklaasides viidi need üle surrogaatemadele. Leiti, et viiel embrüol on normaalselt funktsioneerivad neerud, 50–60 protsenti inimrakkudest. See läbimurre tekitab eetilisi probleeme, kuna sigade ajus avastati ka mõned inimrakud.

Kuigi see uurimus on oluline verstapost, tuleb enne selle tehnoloogia kasutamist inimese siirdamisel veel ületada väljakutseid. Inimrakkude osakaal neerudes ei ole veel piisav ning muret tekitab inimese rakkude olemasolu seaajus. Pikaajaline eesmärk on elundite siirdamise tehnoloogia optimeerimine, kuid vaja on täiendavaid uuringuid.

See läbimurre humaniseeritud neerude kasvatamisel seaembrüotel võib sillutada teed sigade muude inimorganite arengule. Teadlased loodavad oma uuringuid laiendada, et hõlmata selliseid elundeid nagu süda ja pankreas.

Allikas: Cell Stem Cell, Agence France-Presse