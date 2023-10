Lihaste kasvu mehaanika: kuidas treening lihaskiude kujundab

On teada, et regulaarne treenimine tugevdab ja toniseerib meie lihaseid, kuid selle protsessi täpsed mehhanismid on füsioloogide jaoks huvipakkunud. MIT-i insenerid on nüüd välja töötanud rakkude jaoks ainulaadse treeningmati, mis võimaldab teadlastel uurida treeningu puhtalt mehaanilisi mõjusid mikroskoopilisel tasemel. Magnetiliste mikroosakestega hüdrogeelist valmistatud matt jäljendab välise magneti poolt aktiveeritud jõudu, mida lihased treeningu ajal kogevad. Matil kasvatatud lihasrakke “harutasid” magneti liikumisest põhjustatud vibratsioonid.

Katse esialgsed tulemused näitavad, et regulaarne mehaaniline treening aitab lihaskiududel kasvada rohkem joondatud suunas, võimaldades neil sünkroonis kokku tõmbuda. See leid viitab sellele, et mehaaniline stimulatsioon võib juhtida lihaste taastumist pärast vigastust või aeglustada vananemise mõju. Teadlased kavatsevad seadet kasutada tugevate, funktsionaalsete lihaste lehtede kujundamiseks, mida võiks kasutada pehme robootika ja kudede parandamise valdkonnas.

MIT-i meeskond loodab, et see uus platvorm võib anda ülevaate sellest, kuidas mehaanilised jõud mõjutavad lihaste funktsiooni ja aitavad välja töötada lihasvigastuste ja neurodegeneratiivsete häirete ravi. Treeningu keemilised ja mehaanilised elemendid lahti sidudes suutsid nad keskenduda ainult mehaanilistele jõududele, mis juhivad lihaste reaktsiooni.

Magnetiga manustatud matt osutus ohutuks ja mittepurustavaks viisiks lihasrakkudele mehaaniliste jõudude tekitamiseks. Rakud, mis olid regulaarselt mehaanilise liikumisega kokku puutunud, kasvasid pikemaks võrreldes rakkudega, mida ei treenitud. See näitab, kuidas treening võib kujundada lihaskiudude kasvu ja joondamist. Nende mehhanismide mõistmine võib viia kudede regenereerimise ja kohandatavate robotsüsteemide väljatöötamiseni.

Mõisted:

– Hüdrogeel: pehme, Jell-O-taoline materjal, mida kasutatakse selles uuringus rakkude treeningmatina.

– Mehaanilised jõud: treeningu ajal lihasrakkudele rakendatavad füüsilised jõud.

– Kudede regenereerimine: kehas vigastatud või kahjustatud koe taastamise protsess.

