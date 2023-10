Tuule roll Gröönimaa ja Antarktika jääkihtide sulamisel

Võitluses kliimamuutustega on meretaseme tõusu mõju rannikuäärsetele linnadele vältimatu. Kuna Mumbai ja New Yorki sarnaseid inimesi on võimalik uputada, on veeallikate mõistmine ülioluline.

Gröönimaa ja Antarktika jääkilbid, välja arvatud liustikuga kaetud mäed, sisaldavad piisavalt külmunud vett, et tõsta merepinda 210 jala võrra. Kahjuks on need piirkonnad globaalsest soojenemisest kõige rängemalt mõjutatud.

Kui Gröönimaal on õhutemperatuur märkimisväärselt tõusnud, ületades 3.8. aastatest alates 1990°C, aitab jääkilbi kiiremale sulamisele kaasa ka tuul. Uuest uuringust selgub, et Foehni ja Katabatic tuuled, mis puhuvad kuuma õhu liustikele allamäge, mõjutavad oluliselt jääkatte sulamist nii Gröönimaal kui ka Antarktikas.

Viimase kahe aastakümne jooksul on nende tuulte mõju Gröönimaa jääkihtidele kasvanud ligikaudu 10%. Nende mõju Antarktika jääkilbile on aga vähenenud 32%. See erinevus tuleneb peamiselt erinevatest viisidest, kuidas globaalne soojenemine mõjutab põhja- ja lõunapoolkera. Gröönimaa on muutunud nii kuumaks, et tuul pole enam vajalik, kuna ainuüksi päikesevalgusel on piirkonda oluline sulatav mõju.

Selles erinevuses on oma rolli mänginud ka Põhja-Atlandi ostsillatsioon, oluline ilmastikunähtus, mis kontrollib läänetuulte ja tormide tugevust ja suunda. Üleminek positiivsele faasile on toonud Gröönimaa ja teiste Arktika piirkondade kohale rohkem sooja õhku, intensiivistades sulamisprotsessi.

Teisest küljest on kogu pinnasulamine Antarktikas alates 15. aastast vähenenud ligikaudu 2000%. Selle põhjuseks võib olla poolsaare langustuulte vähenemine 32% võrra ja piirkonna osoonikihi paranemine, mis neelab Päikeselt soojust. ja kaitseb pinda edasise sulamise eest.

Kuigi tuulest tingitud sulamise vähenemine Antarktikas võib tunduda positiivse arenguna, kujutab sulamistrend endast siiski riske. Antarktika on juba kogenud kahe haavatava jääriiuli kokkuvarisemist ja kui see suundumus jätkub, võib see häirida ülemaailmseid ookeanivee tsirkulatsioonimustreid, mis toob kaasa tõsiseid tagajärgi Maa kliimale.

Nii Gröönimaa kui ka Antarktika panustavad märkimisväärselt meretaseme tõusule ning jää sulamise hoolikas jälgimine ja modelleerimine on ülioluline. Tuule ja jää seose mõistmine kliimamuutuste kontekstis on meretaseme tulevase tõusu ja selle mõju planeedile ennustamiseks hädavajalik.

Allikas: Geophysical Research Letters