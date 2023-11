Rahvusvahelise kosmosejaama hulkuv tööriistakott, mis on nähtav Ühendkuningriigi taevas

Kui vaatate teisipäeva õhtul Ühendkuningriigi öist taevast, võite näha lihtsalt põnevat vaatepilti – hulkuvat tööriistakotti, mille NASA astronaudid rahvusvahelise kosmosejaama hooldustööde käigus kogemata maha kukkusid. Kuigi see võib tunduda väikese ja tähtsusetu esemena, särab see tööriistakott nii eredalt, et seda saab jälgida binokli või teleskoobiga.

Tööriistakasti äpardus juhtus selle kuu alguses, kui astronaudid Jasmin Moghbeli ja Loral O'Hara täitsid ISS-is olulisi hooldustöid. Tööriistakott on tiirlenud vahetult kosmosejaama ees, liikudes kiirusega umbes 17,000 XNUMX miili tunnis. Ehkki see siseneb lõpuks mõne järgmise kuu jooksul uuesti Maa atmosfääri, on see praegu Ühendkuningriigist nähtav oma heleduse tõttu.

Manchesteri ülikooli astrofüüsik professor Albert Zijlstra jagas uudishimulikele pealtvaatajatele näpunäiteid. Sobivate ilmastikuolude ja selge taeva korral peaks tööriistakotti nägema binokli abil. See näib nõrga kohana, mis liigub kiiremini kui lennuk, liikudes läänest itta. Ideaalne vaatamisaeg on umbes kell 6.45 ja kott on nähtaval umbes kaks minutit.

Lisaks tööriistakotile on pealtvaatajatel võimalus mõni minut hiljem näha ka kogu kosmosejaama. Üleni valget värvi tööriistakott põleb Maa atmosfääris ära nelja kuni viie kuu pärast.

Kuigi sellise objekti nagu tööriistakoti leidmine võib tunduda keeruline, kinnitavad EarthSky eksperdid, et binokliga saab seda teha. Nad kirjeldavad seda üllatavalt eredana, hõljudes palja silmaga nähtavusläve all, umbes +6 magnituudiga.

Seega hoidke oma pilk taevale ja binoklid valmis. Võite vaid pilgu heita rahvusvahelisest kosmosejaamast rändavale tööriistakotile, kui see öises taevas tiirleb.

Korduma kippuvad küsimused

