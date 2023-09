Iirimaa öist taevast valgustavad virmalised

Virmalised, üks lummavamaid loodusnäitusi maailmas, ei piirdu ainult Islandi või Alaskaga. Tegelikult võib neid hingematvaid tulesid näha erinevates kohtades üle Iirimaa. Kuigi pilved võivad mõnikord vaadet takistada, võib sobiva päikeseaktiivsusega selgetel öödel virmalisi jälgida põhjarannikult, Antrimi ranniku osadest, Co Mayost, Co Meathis asuvast Ashbourne'ist ja isegi Dublini piirkonnast tugevate näituste ajal.

Neile, kes soovivad seda taevanähtust näha, võib 23. septembril toimuv pööripäev pakkuda tavapärasest parema võimaluse. See on tingitud Maa magnetvälja tingimustest ja planeedi kaldest sellel konkreetsel ajal. Muutused Maa magnetväljas võivad mõjutada virmaliste nähtavust ja pööripäeva ajal on need tingimused selle loomuliku valguse etenduse vaatamiseks soodsamad.

Siiski on oluline märkida, et virmaliste tunnistajaks olemine pole kunagi garanteeritud. Need on looduslikud nähtused, mis sõltuvad mitmest tegurist, sealhulgas päikese aktiivsusest ja ilmastikutingimustest. Pilves taevas võib nähtavust takistada, seega on soovitatav vaadata ilmateadet ja valida valgusreostusest eemal asuv, et virmalisi näha oleks parim.

Virmalised, teaduslikult tuntud kui aurora borealis, on kütkestav värviliste tulede kuva taevas, mis on põhjustatud päikeseosakeste ja Maa magnetvälja vastastikusest mõjust. Need tuled võivad tunduda rohelised ja mõnikord roosad, sinised või lillad, luues lummava vaatemängu neile, kellel on õnne nende tunnistajaks.

Seega, kui viibite Iirimaal ja soovite kogeda virmaliste maagiat, hoidke silma peal selgete ööde jaoks pööripäeva ajal ja minge kohta, kus valgusreostus on minimaalne. Kuigi garantiid pole, on selle aukartust äratava loodusnähtuse tunnistajaks olemine kindlasti pingutust väärt.

Mõisted:

– Virmalised: Virmalised, tuntud ka kui aurora borealis, on loomuliku valguse ekraan, mis ilmneb polaaraladel päikeseosakeste ja Maa magnetvälja vastastikuse mõju tõttu.

– Pööripäev: pööripäev on aastaaeg, mil päike ületab taevaekvaatori, mille tulemuseks on enamikus Maa paikades võrdne päeva ja öö pikkus.

Allikas: Lisa Salmon, PA (URL-i pole esitatud)