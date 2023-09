Kogege Iirimaa vapustavaid virmalisi

Virmalisi, hingematvat loodusnähtust, võib näha erinevates kohtades üle Iirimaa. Kuigi Island ja Alaska on tuntud oma Aurora Borealis'e väljapanekute poolest, pakub Iirimaa ainulaadset võimalust olla selle vapustava valgusshow tunnistajaks. Tuled paistavad sageli erksa rohelise ja mõnikord roosa, sinise ja lilla toonina, luues öises taevas lummava vaatemängu.

Ajakirja Astronomy Ireland toimetaja David Moore selgitab, et võimalus virmalisi näha suureneb pööripäeva ajal, mis langeb tänavu 23. septembrile. Maa magnetväli ja planeedi kalle mängivad oma rolli tulede ilmnemiseks soodsate tingimuste loomisel. Siiski on oluline märkida, et selle loodusnähtuse tunnistajaks ei ole mingit garantiid.

Parimad kohad tulede vaatamiseks Iirimaal on maapiirkonna põhjarannik ja osa Antrimi rannikust. Need alad pakuvad selget vaadet Atlandi ookeanile ilma linnavalgustuseta. Mayo, mis asub ka Atlandi ookeani rannikul, on veel üks soovitatav koht. Kui taevas on aga selge, on tuled nähtavad kõikjalt riigist.

Virmaliste teke saab alguse päikesekiirtest, mis paiskavad kosmosesse tohutul hulgal kiirgust. Need osakesed interakteeruvad seejärel Maa magnetväljaga ja tõmmatakse põhja- ja lõunapooluse poole. Kui nad põrkuvad atmosfääri aatomite ja molekulidega, tekivad tulede erksad värvid.

Aurora Borealis'e nägemise võimaluse maksimeerimiseks on ülioluline olla kunstvalgustest eemal. Linnaelanikud võivad olla tunnistajaks ainult suurematele väljapanekutele, kuid maal elavad, eredatest tuledest eemal elavad inimesed saavad nautida suurepäraseid vaateid. Hoolimata tulede ettearvamatusest saavad astronoomid ennustada nende tekkimist päikese aktiivsust jälgides.

Astronomy Ireland pakub aurorahoiatusteenust, pakkudes igapäevaseid värskendusi taevatingimuste, sealhulgas virmaliste nägemise tõenäosuse kohta. Kuigi tuled võivad ilmuda igal ajal öösel, on optimaalse nähtavuse tagamiseks oluline, et taevas oleks selge.

Kuigi Iirimaa ilm võib oma sagedaste pilvede ja vihmaga väljakutseks osutuda, on siiski võimalusi virmalisi näha. Kuna päikese aktiivsus saavutab haripunkti 2025. aastal, on järgmised aastad selle loodusime kogemiseks eriti soodsad. Niisiis, valmistuge maagiliseks ööks valgustatud Iiri taeva all.

