Teadlased loovad sünteetilisi liike ilma biokeemiata ja jälgivad evolutsioonipõhimõtteid

Harvardi teadlased avastasid viisi, kuidas luua sünteetilisi elussüsteeme, mis ei tugine biokeemiale, avades võimaluse eluvormide tekkeks teistel planeetidel, mis võivad olla arenenud teist tüüpi keemiast. Juan Pérez-Mercaderi juhitud meeskond on uurinud mittebiokeemilisi süsteeme, mis on võimelised näitama kõigi looduslike elusüsteemide olulisi omadusi. Nende viimane uuring, mis avaldati ajakirjas Cell Reports Physical Science, näitab, et need sünteetilised süsteemid töötavad Darwini evolutsioonipõhimõtete kohaselt.

Teadlased on varem välja töötanud süsinikukeemiapõhised süsteemid, mida nimetatakse protorakkudeks ja mis jäljendavad biokeemiliste rakkude käitumist. Need protorakud koosnevad isekogunevatest polümeeri vesiikulitest ja ei tugine ühelegi bioloogiaga seotud kemikaalile. Selles uuringus lõi meeskond kaks protorakkude liiki ja jälgis nende konkurentsi valgustatud keskkonnas ellujäämise nimel.

Ühe sünteetilise liigi eeliseks oli valgustundlikkus, teisel aga mitte. Uurijad leidsid oma vaatluste kaudu, et valgustundlikud liigid olid võimelised vastu pidama, samas kui teised liigid ellu ei jäänud. See näitab konkurentsitõrjumise põhimõtet, kus suurima konkurentsieelisega liik konkureerib ressursside pärast teisi liike.

Need leiud seavad kahtluse alla arusaama, et biokeemia on eluvõitluse jaoks hädavajalik. Pérez-Mercader viitab sellele, et mittebiokeemiline süsiniku keemia võib viia vähem sobivate protorakkude liikide väljasuremiseni. See tõstatab küsimuse, kas väljaspool Maad on keemiat, mis on võimelised rakendama elu põhiomadusi.

Pérez-Mercader usub, et õigetes tingimustes võivad planeedi pinnal olevad materjalid keemiliselt reageerida, iseorganiseeruda ja näidata selles katses täheldatud käitumist. Ta rõhutab vajadust avatuse järele universumi muude eluvormide võimalikkusele, mis ei pruugi sarnaneda meie tuntud eluga.

See uuring avab uusi võimalusi elu päritolu mõistmiseks ja toetab ideed, et elu võib eksisteerida vormides, mis erinevad oluliselt sellest, mida me Maal tunneme.

Allikad:

– The Harvard Gazette: teadlased loovad sünteetilisi liike ilma biokeemiata ja leiavad, et nad töötavad Darwini evolutsioonipõhimõtete järgi