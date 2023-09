Microbiota Vault: mikroobide mitmekesisuse säilitamine tervise heaks

Inimese seedetraktis elab triljoneid mikroorganisme, millel on ülioluline roll üldise tervise säilitamisel. Need mikroorganismid, sealhulgas bakterid, seened ja muud mikroobid, võivad mõjutada meie heaolu erinevaid aspekte, alates meie immuunsüsteemist kuni meie ainevahetuseni. Kuid teadlased löövad nüüd häirekella, hoiatades, et meie kaasaegse maailma kiire linnastumine, industrialiseerumine ja keskkonnamuutused seavad selle mikrobiota mitmekesisuse ohtu.

Vastuseks sellele ohule on Šveitsi teadlaste meeskond asutanud Microbiota Vault. Selle uuendusliku projekti eesmärk on koguda väljaheiteproove erinevatest kogukondadest üle maailma, alates Laosest kuni Etioopiani. Microbiota Vaulti eesmärk on tagada mikrobiota püsiv varukoopia, mis on loodud Norras Svalbardis asuva kuulsa Global Seed Vaulti järgi, mis kaitseb üle miljoni seemneproovi.

Sarnaselt Global Seed Vaulti eesmärk on säilitada põllukultuuride mitmekesisust, püüab Microbiota Vault säilitada ja potentsiaalselt taaselustada kadunud mikroobide mitmekesisust, et võidelda tulevaste haigustega. Nii nagu seemneid saab kasutada taimepopulatsioonide taastamiseks ja noorendamiseks, on lootus, et säilitatud mikrobiota on tulevikus uudsete ravi- ja ravimeetodite allikas.

Erinevatest populatsioonidest proove kogudes püüab Microbiota Vault koguda mikroobide mitmekesisuse kogu spektrit ja tagada selle kaitsmine tulevastele põlvkondadele. See geneetiline materjal on väärtuslik ressurss, mis võib potentsiaalselt avada uusi lahendusi mitmesuguste terviseseisundite jaoks.

Mikroobide mitmekesisuse säilitamine on ülimalt tähtis, kuna mikrobiota häireid on seostatud erinevate terviseprobleemidega, sealhulgas autoimmuunhaiguste, allergiate, rasvumise ja vaimse tervise häiretega. Mikroobikoosluste ja inimeste tervise vahelise keeruka seose mõistmine on sihipäraste sekkumiste ja ravimeetodite väljatöötamisel oluline samm.

Microbiota Vault annab tunnistust mikroorganismide elutähtsa rolli kasvavast tunnustamisest inimeste tervises. Mikrobioota mitmekesisust säilitades ja uurides saame avada potentsiaali murrangulisteks meditsiinilisteks edusammudeks ja tagada tulevastele põlvkondadele tervema tuleviku.

