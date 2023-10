International Observe the Moon Night 2023: taevane sündmus, mida tasub vaadata

Sel nädalavahetusel, laupäeval, 21. oktoobril kogunevad miljonid inimesed üle maailma õue, et olla tunnistajaks meie loodusliku satelliidi Kuu ilule. Seda iga-aastast üritust, mida tuntakse kui International Observe the Moon Night, propageerib aktiivselt NASA ja ainuüksi Põhja-Ameerikas on registreeritud üle 3,000 sündmuse.

Selle konkreetse ajastuse põhjuseks on Kuu praegune faas, mis on esimene kvartal. Seda faasi peetakse sageli parimaks ajaks Kuu vaatlemiseks, kuna see on hele, kuid mitte liiga hele, mistõttu on see ideaalne tähevaatlejatele. Lisaks pakub see faas ainulaadset võimalust olla tunnistajaks mõnele Kuu kõige hingematvamatele vaatamisväärsustele.

Neile, kes pole kindlad, mida otsida, on NASA andnud allalaaditavad kuukaardid iga poolkera kohta. Need kaardid tõstavad esile suuremad Kuu mära, mis on tumedad laigud, mis katavad umbes kuuendiku Kuu pinnast. Kuigi neid nimetatakse "mereks", on need piirkonnad tegelikult basalttasandikud, mis tekkisid asteroidi kokkupõrkest tingitud laavavooludest.

Kuigi palja silmaga saab tumedaid laike kergesti märgata, võib binokli kasutamine kogemust täiustada. Keskendudes Kuu terminaatorile, joonele, mis eraldab tumedat poolt heledast küljest, saavad vaatlejad olla tunnistajaks varjude mängule, paljastades kraatreid ja mäeharjasid. Kuu lõunaosa on eriti mägine, pakkudes põnevat maastikku uurimiseks.

International Observe the Moon Night pakub ka suurepärase võimaluse vaadata uuesti läbi inimkonna ajalooline kuu maandumine. 20. juulil 1969 kuulutas Neil Armstrong kuulsalt: "Siin on rahubaas. Kotkas on maandunud." Maandumiskoht, mida tuntakse rahumere (Mare Tranquillitatis) nime all, on sel ööl kergesti tuvastatav. Nähtavad on ka teised Apollo missiooni maandumiskohad, kuid mõned neist võivad selle sündmuse ajal olla kuuööl.

Lisaks Kuu vaatlemisele sellel erilisel ööl edastab NASA kell 7 EDT kahetunnise otseülekande NASA TV-s. Selle saate eesmärk on ühendada inimesi kogu maailmas Kuu vaatluse, teaduse ja uurimise tähistamisel, reklaamides samal ajal NASA kuuteaduse ja -uuringute programme.

Seega, kui leiate end sel nädalavahetusel väljas, võtke hetk, et vaadata kuud ja hinnata meie taevase naabri imesid. Ja märkige oma kalendritesse järgmise aasta rahvusvaheline Kuu öö jälgimine, mis toimub 14. septembril 2024.

