NASA kaalub Hubble'i ja Chandra kosmoseteleskoopide rahastamise kärpimist

NASA seisab silmitsi potentsiaalsete kärbetega oma astrofüüsika osakonnas, mis võib hiljutise aruande kohaselt mõjutada kahte peamist kosmoseteleskoobi programmi. Hubble'i kosmoseteleskoobi ja Chandra röntgenobservatooriumi puhul, mis on oluliselt kaasa aidanud meie arusaamisele universumist, võidakse rahastada.

NASA astrofüüsika osakonna direktor Mark Clampin näitas USA riiklikele teaduste, inseneriakadeemia ja meditsiini astronoomia ja astrofüüsika komiteele ettekandel, et eelarvepiirangud võivad nõuda nende teleskoopide rahastamise määramata vähendamist. Selle eesmärk on eraldada ressursse NASA uutele programmidele, kuna agentuur eeldab, et 2024. eelarveaasta eelarvetase jääb samaks kui eelmisel aastal.

Astrofüüsika osakond oli taotlenud järgmiseks eelarveaastaks ligi 1.56 miljardit dollarit, kuid Clampin tunnistas, et täieliku rahastamise saamine on ebatõenäoline. Oluliste eelarvekärbete korral oleks nende prioriteediks laiendatud operatsioonide missioonide rahastamise vähendamine, sealhulgas Hubble'i ja Chandra teleskoobid.

Hubble on koostöös NASA James Webbi kosmoseteleskoobiga teadusliku uurimise ja uurimise jaoks ülioluline tööriist. Chandra seevastu käivitati 1999. aastal ja pole läbinud selliseid teenindusmissioone nagu Hubble. Praegu seisab see oma vanuse tõttu silmitsi tööprobleemidega.

Kuigi Hubble on tõhusalt töötanud, märkis Clampin, et see on olnud kasutusel pikka aega ja moodustab märkimisväärse osa astrofüüsika eelarvest. Chandra seevastu seisab silmitsi raskustega ja nõuab suuremaid jõupingutusi oma tegevuse jätkamiseks.

Valge Maja kavandatav 2024. aasta eelarve eraldab Hubble'ile 93.3 miljonit dollarit ja Chandrale 68.7 miljonit dollarit. Need arvud moodustavad ligikaudu 10% NASA astrofüüsika osakonna kogueelarvest 2024. aastal.

Oluline on märkida, et NASA rahastamisotsused ootavad endiselt heakskiitu ja enne lõpliku eelarve kindlaksmääramist võidakse teha kohandusi.

