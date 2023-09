Juice kosmoseaparaadi keeruline teekond Jupiterisse

Juice'i kosmoselaev on läbinud vaid 5% oma teekonnast Jupiterisse, hoolimata sellest, et see oli viis kuud pärast starti ja on seni läbinud 370 miljonit kilomeetrit. Pikendatud ajakava on tingitud lennudünaamika ja orbitaalmehaanika keerukast teadusest.

Kui kosmoseaparaat Maalt välja lasta, pärib see planeedi orbiidienergia, mis sisuliselt seab selle sarnasele orbiidile ümber Päikese. Jupiterini sirgjooneliselt jõudmine ei ole aga võimalik, kuna saabumisel on tõukejõuks ja aeglustamiseks vaja tohutult palju kütust.

Maa ja Jupiter liiguvad üksteise suhtes pidevalt, nende vahemaa jääb vahemikku 968 miljonit kilomeetrit kuni veidi alla 600 miljoni kilomeetri. See pidev liikumine muudab lennuinseneride jaoks vajalikuks ette näha, kus Jupiter kosmoselaeva saabumisel asub, selle asemel, et sihtida otse oma praegust asukohta.

Ajalooliselt on sellised missioonid nagu Voyager, Pioneer ja New Horizons Jupiterini jõudnud vähem kui kahe aastaga, kuid need olid möödalennumissioonid, mis kasutasid Jupiteri gravitatsioonijõudu kadamanöövrite jaoks. Pikaajaliseks viibimiseks Jupiteri ümbruses on aga vaja aeglasemat lähenemist. Kosmoselaeva mass mängib selles olulist rolli, kuna suurem mass nõuab rohkem kütust ja suurendab stardi keerukust.

Juice'i teekond hõlmab mitmeid möödalende, kasutades Maa, Kuu ja Veenuse gravitatsioonijõudu, et suurendada selle kiirust ja paigutada see suurejooneliseks kohtumiseks Jupiteri kuudega 2031. aasta juulis. Missioon kulmineerub Juice'i sisenemisega Ganymedese orbiidile. see on esimene inimese loodud sond, mis tiirles ümber Kuu.

Nende manöövrite täpsus on ülioluline, sest isegi väikesed valearvestused võivad viia selleni, et sond võib kosmosesse kaduda või kuluda kursi korrigeerimiseks palju kütust. Juice'i missiooni lõppeesmärk on uurida Europa, Ganymedese ja Callisto jäiste pindade all asuvaid ookeane, kus võib elu leida, pakkudes väärtuslikku teavet planeedi ja kuu kujunemise kohta kogu universumis.

