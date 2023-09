Einsteini gravitatsiooniteooria: kõrvalekallete otsimine

Einsteini gravitatsiooniteooria, mida tuntakse üldrelatiivsusteooriana, on olnud uskumatult edukas juba üle sajandi. Sellel on aga teoreetilised puudused, eriti mis puudutab aegruumi singulaarsust mustade aukude sees ja Suure Paugu enda sees.

Erinevalt teooriatest, mis kirjeldavad muid füüsika põhijõude, on üldrelatiivsusteooriat testitud ainult nõrga gravitatsiooni korral. See tähendab, et kõrvalekalded üldrelatiivsusteooriast on endiselt võimalikud ja neid pole kogu universumis täielikult uuritud. Teoreetilised füüsikud usuvad, et kõrvalekalded üldrelatiivsusteooriast peavad esinema.

Üks võimalik lahendus üldrelatiivsusteooria puudujääkidele on kvantmehaanika kaasamine, mis kehtib väga väikeste skaalade puhul. Kvantfüüsika viitab sellele, et osakesi tuleks käsitleda pigem lainetena kui punktidena ning Heisenbergi määramatuse printsiip väidab, et teatud suuruste paare, nagu asukoht ja kiirus, ei saa absoluutse täpsusega teada.

Katsed ühendada üldrelatiivsusteooria ja kvantfüüsika on toonud kaasa kõrvalekaldeid Einsteini teooriast, mis näitab, et see ei saa olla gravitatsiooni ülim teooria. Arthur Eddington, kes 1919. aasta päikesevarjutuses üldrelatiivsusteooria kuulsaks tunnistas, alustas alternatiivide otsimist varsti pärast selle kasutuselevõttu.

Kosmoloogia mängib gravitatsiooniteooriate uurimisel otsustavat rolli. Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) mudelist on saanud kosmoloogia standardmudel, kuid see on puudulik ja teoreetilisest vaatenurgast mitterahuldav. Tume energia võeti kasutusele kosmilise paisumise kiirenemise selgitamiseks ja see on ΛCDM mudeli oluline komponent. Tumeenergia olemus jääb aga saladuseks ja selle olemasolul puudub füüsiline põhjendus.

Üks alternatiiv tumedale energiale on kosmoloogiline konstant, kuid see nõuaks peenhäälestamist, et see sobiks kosmoloogiliste vaatlustega. Võimalik, et hädad tulenevad pigem kosmoloogiliste vaatluste üldrelatiivsusteooriasse sobitamisest, mitte salapärase tumeenergia olemasolust.

Einsteini gravitatsiooniteooriast kõrvalekallete otsimine jätkub, kui füüsikud uurivad alternatiivseid teooriaid ja püüavad mõista universumi olemust.