Einsteini gravitatsiooniteooria ja alternatiivide otsimine

Einsteini gravitatsiooniteooria, mida tuntakse üldrelatiivsusteooriana, on olnud üle sajandi uskumatult edukas. Siiski on teoorial oma piirangud. See ennustab oma ebaõnnestumist aegruumi singulaarsuses mustade aukude sees ja Suure Paugu enda puhul. Kui teisi füüsikalisi teooriaid, mis kirjeldavad muid füüsika põhijõude, on laialdaselt testitud, on üldrelatiivsusteooriat testitud ainult nõrga gravitatsiooni korral.

Üldrelatiivsusteooriast kõrvalekalded ei ole välistatud ja teoreetiliste füüsikute sõnul peavad need juhtuma. Ajaruumi singulaarsuste olemasolu viitab sellele, et kvantmehaanika, mis kehtib väga väikestes mastaapides, peaks need probleemid lahendama. Katsed segada üldrelatiivsusteooriat kvantmehaanikaga toovad aga kõrvale kõrvalekaldeid Einsteini teooriast.

Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) mudel, mis on kosmoloogia standardmudel, on laialdaselt tunnustatud. Siiski on see teoreetilisest seisukohast puudulik ja mitterahuldav. Viimase viie aasta jooksul on see seisnud silmitsi ka vaatluspingetega, eriti seoses Hubble'i konstandi mõõtmisega.

1998. aastal Ia tüüpi supernoovaga avastatud vaatlustõendid universumi kiirenemise kohta on viinud tumeenergia ettepanekuni. Tumeenergia olemus jääb aga teadmata ning populaarsust on kogunud alternatiivsed seletused, näiteks modifitseeritud gravitatsioon.

Üldrelatiivsusteooriale alternatiivsete gravitatsiooniteooriate kohta on olemas suur hulk kirjandust, sealhulgas skalaar-tensoriteooriaid. Neid alternatiive tuleb katsetada päikesesüsteemi katsete, gravitatsioonilainete vaatlemise ja mustade aukude uurimisega.

Siiani pole kindel, kas kõrvalekalded üldrelatiivsusteooriast tulenevad katsest sobitada kosmoloogilisi vaatlusi ebaadekvaatsesse teooriasse või kas tumeenergiat pole tõesti olemas.

