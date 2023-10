Uus arusaam sellest, kuidas vähk lülisambasse levib

New Yorgis asuva Weill Cornell Medicine'i teadlased on teinud olulise läbimurde mõistmaks, miks teatud vähid metastaaseeruvad selgroole. On ammu teada, et metastaatiline rinnavähk levib sageli selgroole, põhjustades patsientidele raskeid tüsistusi. Selle nähtuse põhjused olid aga siiani ebaselged.

Hiljutises ajakirjas Nature avaldatud uuringus avastasid Matthew Greenblatt ja tema meeskond uut tüüpi tüvirakud, mis võivad olla seotud vähirakkude metastaasidega selgroole. Leiti, et need selgroolülides leiduvad tüvirakud eritavad valku nimega MFGE8. See valk toimib kasvaja atraktandina, tõmmates vähirakud selgroo kudedesse.

Teadlased tegid katseid hiirtega, siirdades seljaaju tüvirakke ühte tagajalga ja pika luu tüvirakke teise. Nad täheldasid, et vähirakud rändasid minilülini peaaegu kaks korda sagedamini kui väikese pika luuni, mis näitab MFGE8 tugevat külgetõmmet.

Lülisamba metastaasid võivad põhjustada seljaaju tõsist kahjustust, mõjutades patsiendi võimet kõndida ja kontrollida keha funktsioone. Selle leviku taga olevate mehhanismide mõistmisel võib olla võimalik välja töötada sekkumised selgroo metastaaside ennetamiseks või raviks.

Kuigi MFGE8 blokeerimine võib olla potentsiaalne ravimeetod, on sellise ravi mõju ja tõhususe täielikuks mõistmiseks vaja täiendavat uurimist. Baylor College of Medicine'i vähibioloog Xiang Zhang kirjeldas seda uurimistööd kui "suurt edusamme" meie arusaamises luumetastaasidest.

See läbimurre pakub lootust patsientidele, kellel on metastaatiline rinnavähk ja muud vähivormid, mis tavaliselt levivad selgroole. Selle kauaaegse saladuse lahtiharutamise abil viivad teadlased meid sammu võrra lähemale tõhusate ravimeetodite väljatöötamisele ja nende metastaaside käes kannatajate elukvaliteedi parandamisele.

Allikad:

– Loodus: https://www.nature.com/

– Weill Cornell Medicine: https://weill.cornell.edu/

– ScienceNews: https://www.sciencenews.org/