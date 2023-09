Modulaarne arhitektuur võimaldab imetajate ajul juhtida väliseid sisendeid, leiavad teadlased

Teadlased on teinud murrangulise avastuse imetajate aju korralduse kohta. Kasutades eksperimentaalset süsteemi, mis kasvatas neuroneid mikrotöödeldud klaaspindadel, leidsid teadlased, et aju väliskoorel on võime säilitada kontrolli oma väliste sisendite üle tänu oma omavahel ühendatud, kuid iseseisvalt toimivatele moodulitele.

Ajukoor, mis on aju välimine kiht, mis vastutab erinevate funktsioonide eest, nagu sensoorne taju ja motoorne juhtimine, sisaldab suurt hulka neuroneid. Need neuronaalsed võrgud peavad suutma eraldada sisendid spetsiaalsetest vooluringidest, integreerides samal ajal sisendeid mitmest vooluringist, kuid on jäänud ebaselgeks, kuidas ajukoor suudab neid erinevaid töötlemisparadigmasid toetada.

Selle uurimiseks juhtisid teadlased kortikaalseid neuroneid, et moodustada modulaarseid võrke, mis sisaldasid mitut alamrühma. Stimuleerides neid laboris kasvatatud neuroneid valguse abil, täheldas meeskond, et hästi moodustatud modulaarsetel võrkudel oli lokaliseeritud valgusstimulatsioonile suur reaktsioon. Teisest küljest reageerisid väiksema modulaarsusega võrgud kõigile stiimulitele liigselt sünkroniseeritult.

Teadlased avastasid ka, et tasakaal lokaalselt eraldatud tegevuse ja globaalselt integreeritud tegevuse vahel on aju jaoks ülioluline, et laiendada piiratud ressurssidega teabe esitusvõimet. See leid ei aita mitte ainult meie arusaamist imetajate aju struktuurist ja funktsioonidest, vaid mõjutab ka masinõppeuuringutes kasutatavate tehisnärvivõrkude arendamist.

Üldiselt heidab see uuring valgust sellele, kuidas imetajate aju suudab modulaarse arhitektuuri kaudu väliseid sisendeid juhtida. See annab väärtuslikku teavet aju keerukast tööst ja selle võimest teavet tõhusalt töödelda.

Allikas:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "Modulaarne arhitektuur hõlbustab mürapõhist sünkroonsuse juhtimist neuronaalsetes võrkudes." Teaduse edusammud. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755