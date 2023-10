Ajakirjas Science Advances ilmus hiljutine artikkel, mis uurib röövikute jalgade põnevat maailma. Esmapilgul võiks arvata, et rööviku jalad on täitmatu isu tõttu lihtsalt tursked, kuid edasisel uurimisel selgub, et need jalad täidavad hoopis teist eesmärki.

Need, mis näivad röövikul olevat tursked jalad, on tegelikult võltsjalad, mida tuntakse "prolegidena". Need jässakad lihatükid aitavad röövikul ringi liikuda, samas kui tema näo lähedal asuvad tõelised jalad on pühendatud metamorfoosile ja arenevad lõpuks ööliblika või liblika täiskasvanud jalgadeks.

Idee, et jalga saab määratleda nii anatoomia kui ka funktsiooni järgi, tekitab filosoofilisi küsimusi selle kohta, mis teeb jala "päris". Kas jalga tuleks määratleda selle füüsilise struktuuri järgi või võib funktsionaalse jala selliseks liigitada isegi siis, kui sellel puuduvad jala traditsioonilised omadused?

See avastus pole lülijalgsete maailmas täiesti üllatav, sest nad on tuntud oma liigeste jalgade poolest. Putukad ja muud lülijalgsed kasutavad sageli oma jalgu erinevate ülesannete täitmiseks. Veepaadimehed on muutnud oma jalad mõladeks, sõnnikumardikad kasutavad jalgu lõikeriistadena ja majasajajalgsed on muutnud oma jalasarnaseid kihvad mürgi süstimiseks.

Röövikute puhul toimivad need võltsjalad ankrutena, võimaldades olendil edasi liikudes pindadele klammerduda. Röövikud eemaldavad ja kinnitavad oma esijalad, et end edasi lükata, kasutades oma haarde kindlustamiseks iga jala otsas okastpadju, mida nimetatakse heegeldatud. Nende võltsjalgade arengu eest vastutavad geenid on jagatud vähilaadsetega, mis toob esile erinevate liikide evolutsioonilised seosed.

Kuigi geneetiliselt rääkides ei pruugi tegelikkuse mõiste nende lisandite jaoks erilist tähtsust omada, on nendes mööduvates jalgades midagi intrigeerivat. Rööviku jalad on lühiealised, eksisteerivad ainult vastse staadiumis enne metamorfoosi läbimist. Seega, järgmine kord, kui kohtate röövikut, leidke hetk, et hinnata neid põgusaid jäsemeid ja nende ainulaadset kohanemist liikumiseks.

Allikad: Science Advances

Mõisted:

Proleg: Röövikult leitud võltsjalg, mida kasutatakse liikumiseks.

Röövikult leitud võltsjalg, mida kasutatakse liikumiseks. Rindkere jalad: Rööviku tõelised jalad, mis asuvad tema näo lähedal, arenevad lõpuks ööliblika või liblika täiskasvanud jalgadeks.

Rööviku tõelised jalad, mis asuvad tema näo lähedal, arenevad lõpuks ööliblika või liblika täiskasvanud jalgadeks. Konks: Rööviku esijala otsas olev okastraat, mis aitab kindlustada selle haaret pindadel.

Rööviku esijala otsas olev okastraat, mis aitab kindlustada selle haaret pindadel. Lülijalgsed: Selgrootute rühm, mida iseloomustavad liigestega jalad.