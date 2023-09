Millal moodustusid universumi esimesed mandrid?

Cardiffi ülikooli astronoomiaprofessor Jane Greaves uurib hiljutises uuringus pealkirjaga “Millal olid esimesed eksokontinendid?” mandrite teket universumis. Mandrid ei ole paigal; nad "hõljuvad" Maa vahevöö peal planeedi tuumast lähtuva soojuse tõttu. Mandrite pidev liikumine viib selliste nähtusteni nagu laamtektoonika.

Greaves püüdis mõista, millal tekkisid esimesed mandrid ja kuidas see teave võib aidata elamiskõlblike maailmade otsimisel. Uurides laamtektoonika olemasolu kivistel planeetidel, püüdis ta jälgida mandrite esinemise tõenäosust. Kuumus mängib selles protsessis üliolulist rolli, kuna piisavalt kuumutatud tuumaga planeetidel on suurema tõenäosusega aktiivne laamtektoonika.

Greaves tegi oma tähtede ja planeetide moodustumise uurimise põhjal kindlaks, et Maa laamtektoonika sai alguse umbes 3 miljardit aastat tagasi, mis on umbes 9.5 miljardit aastat pärast universumi tekkimist. Ta avastas ka, et esimesed mandrid ilmusid õhukestele ketastähtedele, mis on suhteliselt nooremad ja suurema metallilisusega, umbes 2 miljardit aastat enne Maa mandreid. Seevastu paksud ketastähed, mis on vanemad ja metallivaesed, näitasid mandrite olemasolu umbes 4–5 miljardit aastat varem kui Maa oma.

Huvitaval kombel avastas Greaves, et mandrid moodustuvad teistel planeetidel Maaga võrreldes aeglasemalt. Mandri moodustumise alustamiseks on vajalik optimaalse koguse soojuse olemasolu. Seetõttu viitab Greaves, et Päikesest madalama metallilisusega tähed võivad potentsiaalselt viia mandritega elamiskõlblike eksoplaneetide avastamiseni.

See uuring avab astronoomidele uusi uurimisvõimalusi ja suurendab meie arusaamist universumi mandrite kujunemisest. Uurides planeedisüsteeme ja mandri moodustamiseks vajalikke tingimusi, saavad teadlased otsida elamiskõlblikke maailmu väljaspool meie oma.

