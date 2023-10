Chandrayaan-3: edukas missioon hetkeliste luksudega

India Kuu-missiooni Chandrayaan-3 on peetud edukaks, hoolimata mõningatest tagasilöökidest. Kaks päeva pärast maanduri Vikram ja kulguri Pragyan Kuule maandumist koges kulguri pardal olnud instrument hetkelist voolukatkestust. Alfaosakeste röntgenspektromeetri (APXS) juhtiv uurija Santosh Vadawale selgitas, et elektrikatkestuse põhjustas turvafunktsiooni hiline lisamine, mis lülitas tahtmatult välja APXS-i käsu. Kuid rike kõrvaldati kiiresti ja seade viis edukalt läbi Kuu pinnase ja kivimite in situ analüüsi.

Vastupidiselt teadetele, mis väidavad, et maandur Vikram ja kulgur Pragyan ärkasid eeldatavasti teisel Kuupäeval, selgitas Vadawale, et nad pole kunagi selleks loodud. Tata Fundamentaaluuringute Instituudis (TIFR) peetud istungil kõneledes rõhutas Vadawale, et missioon oli tõepoolest täielik edu. Lisaks väitis ta, et Chandrayaan-3 kasulikud koormused on andnud suurepäraseid teaduslikke andmeid, kusjuures APXS annab fantastilist teavet, mida praegu üksikasjalikult analüüsitakse.

Chandrayaan-3 missioon on kahtlemata tähistanud olulist verstaposti India kosmoseuuringutes. Missiooni käigus ilmnenud tõrked on selliste keeruliste missioonide ajal tüüpilised ega varjuta selle saavutusi. APXSi edukas toimimine ja Kuu pinnalt kogutud väärtuslikud teaduslikud andmed aitavad kaasa meie arusaamale Kuu geoloogiast ja sillutavad teed tulevasteks Kuu-missioonideks.

Allikad:

– Santosh Vadawale, alfaosakeste röntgenspektromeetri (APXS) juhtivteadur

– Tata Fundamentaaluuringute Instituut (TIFR)