Tähtede sünnipiirkondade saladuste paljastamine: pilguheit Carina udukogusse

Tähetootvad udukogud on astronoome alati paelunud, kuid nende kiire olemus ning gaasi- ja tolmupilvede olemasolu raskendavad nende sees toimuva tegevuse jälgimist. Kuid tänu tehnoloogia edusammudele tegi teadlaste meeskond hiljuti murrangulisi avastusi Carina udukogu kohta, kasutades Atacama suurt millimeetrit massiivi (ALMA).

Eesotsas Ph.D. üliõpilane Geovanni Cortes-Rangel Instituto de Radioastronomía y Astrophysícast Mehhikos, keskendus meeskond oma tähelepanu Carina udukogu sammastele, piirkonda, mis on tuntud oma intensiivse tähtede sünnitegevuse poolest. Selles piirkonnas domineerivad kaks massiivset täheparve, Trumpler 14 ja Trumpler 16, mis kiirgavad võimsat ultraviolettkiirgust.

Uurides sammastes asuvatest objektidest lähtuvaid molekulaarseid väljavoolusid või jugasid, said teadlased ülevaate protsessidest, mis toimuvad selles tähtede sünni lasteaias. Täheparvedes olevate kuumade O-tüüpi tähtede kiirgus valgustab ja kujundab tolmuseid sambaid, paljastades prototähtede, protoplanetaarsete ketaste ja jugade olemasolu. Need ekstreemsed keskkonnad pakuvad ainulaadset võimalust uurida vastsündinud tähtede teket gaasi- ja tolmuloori taga.

Uuringu üks peamisi leide oli äsja moodustunud tähtede ümber olevate ringikujuliste ketaste masside, samuti molekulaarsete väljavoolude või jugade ulatuse mõõtmine. Meeskond avastas, et nende jugade allikad on väikese või keskmise massiga prototähed. Kui need imikud tähed moodustuvad, kuumeneb sisselangev materjal ja väljub bipolaarses voolus piki prototähe pöörlemistelge. Kokkupõrked ümbritseva gaasi ja tolmuga ergastavad udukogudes gaase ja põhjustavad nende süttimist.

Neid reaktiivlennukeid, mis võivad jõuda kiiruseni sadu tuhandeid kilomeetreid tunnis, nimetatakse Herbig-Haro objektideks. Nimetatud astronoomide George Herbigi ja Guillermo Haro järgi, kes neid esmakordselt põhjalikult uurisid, on need objektid tähtede sünniprotsessi olulised komponendid.

ALMA andmeid analüüsides tuvastasid teadlased mitu kompaktset allikat, mis eraldavad millimeetri lainepikkust kiirgust, mida tuntakse Herbig-Haro objektidena. Samuti tuvastasid nad nende objektidega seotud süsinikmonooksiidi väljavoolu. Üks eriti tähelepanuväärne objekt on HH 666, millel on üle 10 valgusaasta ulatuvad keerdunud joad, mis tekitavad ümbritseva udukoguga kokkupõrkel suuri vöörišokke.

Carina udukogus tehtud avastused annavad olulise ülevaate tähtede moodustumisest ning ringikujuliste ja protoplanetaarsete ketaste arengust. Imikutähtede väljavoolust tulenev fotoaurustumine hävitab sammasid järk-järgult, põhjustades nende hävimise 100,000 XNUMX kuni miljoni aasta jooksul. Selle tulemusena võivad paljastatud ringikujulised kettad muutuda protoplanetaarseteks ketasteks, mis loob aluse potentsiaalsele planeedi tekkele.

Uuring viitab ka sellele, et vaatamata karmile kiirguskeskkonnale võib piirkonda jääda piisavalt tolmumassi, et toetada planeetide teket. Teadlaste hinnangul võib üle jääda 0.01–0.7 päikesemassi materjali, mis tagab planeetide sünniks vajalikud koostisosad.

Kui meie arusaam tähtede sünnipiirkondadest süveneb, saame väärtuslikku ülevaadet protsessidest, mis meie universumit kujundavad. Carina udukogu on astronoomide jaoks jätkuvalt kütkestav koht, pakkudes pilguheite tähetekke ja potentsiaalsete planeedisüsteemide salapärasesse maailma.

FAQ

Mis on Herbig-Haro objektid?

Herbig-Haro objektid on heledad udud, mida leidub suuremates udukogudes ja mis on seotud vastsündinud tähtedega. Need tekivad siis, kui prototähtede gaasi- ja tolmujoad põrkuvad kokku ümbritseva udukoguga, ergutades gaase ja pannes need süttima.

Kuidas düüsid tähtede tekkele kaasa aitavad?

Joad mängivad tähtede moodustumise protsessis olulist rolli. Kui prototähed moodustuvad, kuumeneb sisselangev materjal ja väljub bipolaarses voolus piki prototähe pöörlemistelge. Need joad põrkuvad tähtede sünnipiirkonnas gaasi ja tolmuga, tekitades lööklaineid, mis võivad vallandada edasise tähtede moodustumise ja kujundada ümbritsevat keskkonda.

Kas tähtede sünnipiirkondades võivad tekkida planeedid?

Jah, tähtede sünnipiirkondades, näiteks Carina udukogus, on planeetide teke võimalik. Vaatamata intensiivsele kiirgusele ja ringikujuliste ketaste erosioonile võib seal olla piisavalt tolmumassi, et toetada planeetide teket. Uuring viitab sellele, et Carina udukogus võivad planeedid olla juba tekkinud või moodustuvad aktiivselt.