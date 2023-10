Globaalsete temperatuuride alandamine võib aidata vältida Gröönimaa jääkihi kokkuvarisemise halvimat stsenaariumi

Hiljutises ajakirjas Nature avaldatud uuringus on uuritud võimalikke tagajärgi, kui globaalset soojenemist 1.5 °C-ni ei piirata, ja sellele järgnevat temperatuuri korrigeerimist. Uuringud näitavad, et kui pärast 2100. aastat prognoositud globaalseid temperatuure alandatakse, võib olla võimalik vältida või vähemalt osaliselt ümber pöörata halvimat stsenaariumit, milleks on jääkatte kokkuvarisemine ja merepinna tõus. Uuring näitab, et mida madalamale ja varem temperatuur langeb, seda suurem on võimalus jää sulamist ja merepinna tõusu minimeerida.

Praegu kaotab Gröönimaa jääkilp igal aastal enam kui 300 miljardit kuupmeetrit jääd, mis toob kaasa ülemaailmse merepinna tõusu. Kardetakse, et edasine soojenemine võib põhjustada jääkilbi kriitiliste lävede ületamist, mille tulemuseks on suurem jää sulamine ja võimalik kokkuvarisemine. Tagasisideprotsessid, nagu kokkupuude soojema õhutemperatuuriga, mängivad globaalse soojenemise mõju kindlaksmääramisel olulist rolli, mistõttu on katastroofiliste stsenaariumide vältimiseks ülioluline soojenemise piiramine 1.5 °C-ni.

Et ennustada, kuidas Gröönimaa jääkiht reageerib tulevasele soojenemisele, kasutavad teadlased arvutimudeleid jää liikumise simuleerimiseks. Nende prognoosidega kaasneb aga ebakindlus, mis on tingitud sellistest teguritest nagu jää liikumine üle aluspõhjakivimite ja kliimasüsteemis toimunud muutused tuhandete aastate jooksul.

Uurimisrühm kasutas oma uuringus kahte tipptasemel arvutiprogrammi, et simuleerida Gröönimaa jääkilbi reaktsiooni erinevatele globaalse soojenemise tasemetele. Kui temperatuur saavutab haripunkti umbes 2 °C ja püsib stabiilsena, ennustavad mudelid olulist jääkatte kokkuvarisemist tuhandete aastate jooksul. Kui aga soojenemist pärast 2100. aastat tõhusalt leevendatakse ja temperatuurid kiiresti tagasi langevad, näitavad mudelid, et ületamist saab mingil määral tagasi pöörata.

Kui temperatuur stabiliseerub aastaks 2200 alla 1.5 °C soojenemise juures, jääb jääkilp eeldatavasti väiksemaks, kuid stabiilseks. Sellise stsenaariumi korral oleks merepinna tõus tõenäoliselt piiratud umbes ühe meetriga. Kui aga temperatuuride langemine võtab liiga kaua aega või konvergentsitemperatuur jääb liiga kõrgeks, muutuvad jääkilbi kokkuvarisemine ja merepinna märkimisväärne tõus peaaegu vältimatuks.

Need leiud rõhutavad jätkuvate jõupingutuste tähtsust globaalse temperatuuri alandamiseks, et hoida ära jäälehe kokkuvarisemise halvimaid tagajärgi. Oluline on märkida, et uuringus esitatud prognoosid on ebakindlad ja täpsemate prognooside tegemiseks on vaja täiendavaid uuringuid.

Allikad:

– Originaalartikkel: Nature

– Pildi allikas: Bryn Hubbard, CC BY-NC-SA [link]