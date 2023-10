Arvatav meteoor tabas Melbourne'i põhjaosa, põhjustades tohutu plahvatuse ja valgussähvatuse

Arvatav meteoor on tabanud Melbourne'i põhjaosa, põhjustades tohutu plahvatuse ja pimestava valgussähvatuse. 18. oktoobril 2023 aset leidnud sündmus on jätnud elanikes aukartust ja tekitanud küsimusi Maa haavatavuse kohta taevaobjektide suhtes.

Videokaadritel on jäädvustatud intensiivne hetk, kui meteoor sisenes Maa atmosfääri, tekitades enne maapinnale kukkumist üle taeva tulise triibu. Löögi tagajärjel tekkis lööklaine ja ere valgussähvatus, mis valgustas ümbritsevat ala.

Kuigi löögi täpset asukohta ei ole veel kindlaks tehtud, on tunnistajad kuulnud valju plahvatust ja tundnud maa värisemist. Ametivõimud on pärast seda alustanud juurdlust, et leida mõjukoha asukoht ja hinnata tekitatud kahju ulatust.

Meteorid on kosmosest pärit kivi- või metallikillud, mis sisenevad Maa atmosfääri ja põlevad hõõrdumise tõttu ära. Neid kosmilisi objekte nimetatakse Maalt vaadates sageli langevateks tähtedeks. Kuigi enamik meteoore põleb täielikult ära ega kujuta endast ohtu, võivad suuremad meteoorid jõuda maapinnale ja tekitada kokkupõrkel kahju.

Sündmused, nagu Melbourne'is nähtu, tuletavad meelde Maa sagedasi kohtumisi kosmosejäätmetega. Kuigi meteoriidilööke esineb suhteliselt harva ja tõenäosus, et see põhjustab märkimisväärset kahju või vigastusi, on väike, tuletavad need meile meelde kosmose avarust ja ettearvamatust.

