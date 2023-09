Virmalised Iirimaal ja Põhja-Iirimaal: tähelepanuväärne loodusnäitus

By

Kui olete kunagi tahtnud olla tunnistajaks virmaliste hingematvale nähtusele, ei pea te ette võtma kuni Islandi või Alaskani. Iirimaa ja Põhja-Iirimaa pakuvad vapustavaid aurora borealis'e väljapanekuid, maalides öötaeva erksate roheliste, roosade, siniste ja lilladega. Kuigi pilved võivad mõnikord vaadet takistada, võivad selged ööd koos vajaliku päikeseaktiivsusega anda pilgu sellele loomulikule valguseshowle.

Parimad kohad virmaliste vaatlemiseks Iirimaal on Põhja-Iirimaa põhjarannik, Antrimi rannik, Co Mayo läänerannikul, Ashbourne Co Meathis ja potentsiaalselt Dublini piirkond tugevate väljapanekute ajal. Vaatlused pole aga garanteeritud ning 23. septembril toimuv pööripäev võib Maa magnetvälja tingimuste ja planeedi tolleaegse kalde tõttu parema võimaluse pakkuda.

Aurora protsess saab alguse päikesekiirtest, päikesepursetest, mis paiskavad kosmosesse miljardeid tonne kiirgust. Need osakesed jõuavad Maa atmosfääri umbes kaks päeva hiljem, kus osa satuvad planeedi magnetvälja ja tõmmatakse põhja- ja lõunapooluse poole. Atmosfääris olevate aatomite ja molekulidega kokkupõrkel loovad nad virmaliste erksad värvid.

Selge taevas ja minimaalne valgussaaste on aurora tunnistajaks püüdmisel üliolulised. Linnadest eemal elamine annab suurema võimaluse näha suuremaid väljapanekuid, kuigi isegi Dublini linnast on teatatud suurepärastest vaadetest. Astronomy Ireland haldab aurora häireteenust, mis ennustab, millal toimuvad päikeseplahvatused ja millal osakesed peaksid jõudma Maa atmosfääri.

Järgmised aastad on virmaliste nägemiseks eriti soodsad, kuna päikese aktiivsuse tipphetk saavutab 2025. aastal. Ilmastikutingimused võivad aga tekitada väljakutseid, kuna pilves taevas sageli vaadet takistab. Sellest hoolimata tuleb ette selgeid öid, mis pakuvad võimalust kogeda seda aukartust äratavat loodusnähtust.

Allikad: ajakiri Astronomy Ireland