Virmaliste maagia: kus ja millal Iirimaa suurejoonelist väljapanekut näha

Virmaliste ilu, lummav loomuliku valguse show, saab näha mitmes kohas Iirimaal ja Põhja-Iirimaal. Kuigi selle vapustava nähtuse nägemine pole garanteeritud, võib 23. septembril toimuv pööripäev suurendada teie võimalusi seda kogeda. Ajakirja Astronomy Ireland toimetaja David Moore selgitab, et pööripäeva ajal võivad Maa magnetvälja tingimused ja planeedi kaldenurk viia aurora kuvamiseni. Kuid see ei taga nägemist; see suurendab ainult tõenäosust.

Parimad kohad virmaliste tunnistajaks Iirimaal on Põhja-Iirimaa maapiirkonna põhjarannik ja Mayo, kuna need asuvad Atlandi ookeanile lähedal. Linnatulede puudumine nendes piirkondades annab aurorale selgema ülevaate. Selge taevas on aga tulede märkamiseks hädavajalik, olenemata asukohast riigis.

Aurora protsess algab päikesepursketest, mis paiskavad kosmosesse miljardeid tonne kiirgust. Need laetud osakesed tabasid Maa atmosfääri umbes kaks päeva hiljem ja mõned jäävad kinni Maa magnetvälja, tekitades atmosfäärigaasidega kokkupõrkel virmalisi. Tulede intensiivsus sõltub osakeste aktiivsusest ja võib harvadel juhtudel ulatuda tavapärasest kaugemale lõunasse.

Virmaliste nägemise võimaluste maksimeerimiseks on ülioluline olla inimese loodud tuledest eemal, kuna need võivad vaadet varjata. Linnas või linnas elamine võib piirata tulede nähtavust ainult suurematel ekraanidel. Siiski pakuvad põhjapoolsed maapiirkonnad, kus pole eredat valgust, suurepärast vaadet aurorale.

Astronomy Ireland pakub aurora hoiatusteenust, et ennustada ja teavitada avalikkust võimalikest vaatlustest. Hoiatused sisaldavad teavet oodatava tegevuse kohta taevas, sealhulgas aurora kohta. Virmalised võivad ilmuda igal ajal öösel, kestusega mõnest tunnist terve ööni.

Pilvkate võib takistada tulede vaadet, nii et selge taevas on ideaalne selle suurejoonelise väljapaneku tunnistajaks. Õnneks peetakse lähiaastaid virmaliste nägemiseks soodsaks, sest 2025. aastal peaks päike saavutama oma aktiivsuse haripunkti.

Allikad: ajakiri Astronomy Ireland