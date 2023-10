Kogege osalise kuuvarjutuse ilu: taevane vaatemäng

Valmistuge sel nädalavahetusel olema tunnistajaks lummavale taevasele sündmusele, kui jahimeeste täiskuu oktoobrikuu kaunistab öist taevast. Kui Maa vari langeb selle näole, avaneb osaline kuuvarjutus, mis köidab vaatajaid kogu maailmas. See erakordne nähtus on täielikult nähtav Aafrikast, Euroopast, Aasiast ja teatud Lääne-Austraalia piirkondadest, samas kui Lõuna-Ameerika idatipp saab kuutõusu ajal põgusa pilgu.

2. oktoobril kell 01 EDT (1801 GMT) algav Täiskuu osaline kuuvarjutus muutub põnevamaks umbes kell 28 EDT (3 GMT), kui Kuu siseneb Maa varju tumedamasse piirkonda, mida tuntakse. umbrana, saavutades haripunkti umbes kell 35 EDT (1935 GMT). Kell 4 EDT (14 GMT) tõuseb Kuu lõpuks Maa varju heledamast osast, mida tuntakse poolvarjuna, lõpetades selle hüpnotiseeriva taevatantsu.

Need, kes elavad väljaspool piirkondi, kellel on õnn seda sündmust isiklikult pealt näha, ärge muretsege! Selle taevase vaatemängu tunnistajaks saate endiselt erinevatel platvormidel veebis saadaval olevate tasuta otseülekannete kaudu. Häälestage end julgelt ja sukelduge universumi maagiasse. Lisaks korraldab Space.com ka sündmuse otseülekannet, mis võimaldab teil varjutust mugavalt oma kodus kogeda.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis põhjustab osalise kuuvarjutuse?

V: Osalised kuuvarjutused tekivad siis, kui päike, Maa ja kuu ei ole ideaalselt joondatud. Järelikult katab Kuu vaid osa Maa varju tumedaimast osast, mida tuntakse umbrana.

K: Kas kuuvarjutused võivad toimuda täiskuu ajal?

V: Kuuvarjutused toimuvad ainult täiskuu ajal, kui kuu ja päike asetsevad Maa suhtes diametraalselt üksteise vastas. Kõigi täiskuudega ei kaasne aga varjutusi. Selle põhjuseks on asjaolu, et Kuu orbiiditasand on Maa tasapinna suhtes umbes 5-kraadise nurga all, mistõttu on Maa vari sageli Kuu orbiidist kõrgemal või allpool.

K: Kuidas saab osalist kuuvarjutust lähedalt jälgida?

V: Kui soovite igal ajal osalist varjutust näha või Kuud jälgida, kaaluge astronoomiamaailma avastamist teleskoobi või binokliga. Meie parimate teleskoopide ja parimate binoklite juhendid on suurepärased vahendid, mis aitavad teil alustada.

K: Kas ma saan kuuvarjutusest fotosid jäädvustada?

V: Absoluutselt! Kui teil on kirg astrofotograafia vastu, saate jäädvustada kuuvarjutuse, täiskuud või kütkestava öötaeva. Vaadake meie põhjalikke juhendeid kuu ja kuuvarjutuste pildistamiseks ning meie soovitusi parimate astrofotograafia kaamerate ja objektiivide kohta.