Austraalia ringhäälinguorganisatsiooni (ABC) andmetel on Antarktika merejää katvus viimase kaheksa aasta jooksul olnud rekordiliselt madal neli korda. Erinevalt eelmistest aastatest ei moodustu jää praegusel talvehooajal uuesti, jättes Antarktika rannajoone pikemad lõigud jäävabaks. Selle enneolematu nähtuse loomulikul toimumine on väga ebatõenäoline, nagu väitis füüsiline okeanograaf Edward Doddridge, kes kirjeldab seda kui "viie sigma sündmust", mille tõenäosus juhtub umbes kord 7.5 miljoni aasta jooksul.

Teadlased seostavad jäätaseme langust soojema ookeanivee ja kõrgema energiaga ilmastikuga, mis kiirendab sulamisprotsessi Antarktikas. See jääkatte vähenemine mõjutab oluliselt Maa "albedot", mis on pigem planeedi pinnalt peegelduv kui neelduv valguse hulk. Suurema jää tõttu kõrgem albedo aeglustab päikese soojendavat toimet. Kui aga jäätase langeb, hakkab planeet rohkem soojust neelama, mis viib globaalse soojenemiseni.

Oluliselt soojema keskkonna tagajärjed oleksid sügavad ja kaugeleulatuvad. See kõik mõjutab inimeste tervist, ülemaailmseid toiduallikaid, põllumajandust ja olulisi ökosüsteeme, nagu vihmametsad. Polaarjää sulamisest tulenev kiire ja ulatuslik globaalne soojenemine võib planeedile laastavalt mõjuda.

On ülioluline tegeleda Antarktika merejää vähenemise probleemiga ja võtta viivitamatult meetmeid globaalse soojenemise mõju leevendamiseks. See hõlmab kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist ning jääkatte kaitsmise ja taastamise strateegiate rakendamist. Selle uurimistöö tulemused on äratuskell kiireloomulisele vajadusele ülemaailmse koostöö ja ennetavate meetmete järele kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

Mõisted:

– Albedo: Albedo viitab Maa pinnalt peegelduva valguse hulgale.

– Merejää: merejää on jäätunud merevesi, mis moodustub ja hõljub ookeani pinnal.

Allikad:

– Austraalia ringhäälingukorporatsioon (ABC)