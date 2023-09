Heitke pilk Starlinki "satelliitrongile" Houstoni kohal

By

Valmistuge täna õhtul ja reede õhtul Houstonis toimuvaks taevaseks vaatemänguks, kui võite heita pilgu Starlinki "satelliitrongile". Starlink on SpaceXi poolt välja töötatud satelliitide võrk, mille eesmärk on pakkuda odavat internetti kaugematesse kohtadesse. Praegu on Maa pinnast umbes 4,500 miili kõrgusel orbiidil üle 340 Starlinki satelliidi.

Selge öö ajal, kui vaatate õigel ajal üles, võite näha satelliitide paraadi üle taeva. Neid satelliite on nende välimuse tõttu sageli ekslikult peetud tundmatuteks lendavateks objektideks (UFO-d).

Starlinki jälgija sõnul on "rong" Houstoni kohal järgmise kahe öö jooksul eriti särav. Neljapäeval oodatakse seda kell 8 liikumas loodest itta ja reedel kell 30 loodest lõunasse.

Kui eelistate hämarat vaadet, ärka järgmistel päevadel varakult. Reedel võite kell 5 välja sõita, et olla tunnistajaks satelliitrongile, mis liigub põhjast kirdesse. Laupäeval on see nähtav kell 21 läänest kirdesse. Pühapäeval vaadake seda kell 6 põhjast kirdesse ja uuesti kell 09 loodest kagusse. Viimaseks, esmaspäeval, saab seda püüda kell 5 läänest kagusse.

Nende vaatluste vaateaknad võivad ulatuda kahest kuni seitsme minutini. Augustis nägid paljud Kagu-Texase inimesed taevas tulede jada, mis olid tegelikult 15 Starlinki satelliiti, mis saadeti orbiidile Californiast Vandenbergi kosmosejõudude baasist.

Seega, kui märkate Starlinki "satelliitrongi" pea kohal, saate olla tunnistajaks inimkonna uuenduste ja ülemaailmse ühenduvuse saavutamise edenemisele.

