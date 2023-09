NASA OSIRIS-REx toimetab proove asteroidilt "Bennu" Maale

NASA kosmoselaev OSIRIS-REx toimetas edukalt proovid potentsiaalselt ohtlikult asteroidilt nimega Bennu. Asteroidi, mille laius on umbes 500 meetrit, peetakse varajase päikesesüsteemi kohta väärtuslikuks teabeallikaks, mis toimib "ajakapslina".

Teadlased usuvad, et mõned Bennul leitud mineraalid võivad olla vanemad kui päikesesüsteem ise ja need proovid võivad anda ülevaate meie päikesesüsteemi kujunemisest. Lisaks arvatakse, et see asteroid on rikas orgaaniliste molekulide poolest ja võib isegi sisaldada oma mineraalides lõksus olevat vett.

OSIRIS-REx missioon startis 2016. aasta septembris ja Bennule jõudis see detsembris 2018. Sellest ajast alates on kosmoseaparaat asteroidi üksikasjalikult uurinud, eesmärgiga proove Maale tagasi saata. Proovivõtuprotsessi käigus puudutas kosmoselaev korraks Bennu pinda, et koguda regoliiti ehk lahtist pinnamaterjali.

NASA teadlastest ja inseneridest koosnev meeskond valis hoolikalt ööbiku nime all tuntud proovivõtukoha, mis pakkus sobivaid tingimusi mitmekesiste ja väärtuslike proovide kogumiseks. Kosmoselaeva Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism TAGSAM võttis asteroidiga ühendust umbes kuus sekundit, vabastades lämmastikgaasi, mis segas regoliidi.

Proove, mis kaalusid hinnanguliselt umbes 2.1 untsi (60 grammi), hoiti turvaliselt kosmoselaeva proovitagastuskapslis. OSIRIS-REx alustab nüüd oma kaheaastast teekonda tagasi Maale ning proovi tagastamise kapsel peaks maanduma Utah' kõrbes 24. septembril 2023. Pärast taastumist transporditakse proovid Texase osariigis Houstonis asuvasse Johnsoni kosmosekeskusesse. , kus teadlased viivad läbi üksikasjalikke analüüse, et avada Bennu iidse materjali saladused.

See teedrajav missioon on märkimisväärne samm edasi meie varase päikesesüsteemi mõistmisel ja võib anda väärtuslikku teavet elu päritolu kohta Maal.

