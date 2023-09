Asteroidi proovi tagastamine: NASA missioon OSIRIS-REx valmistub Maale maandumiseks

Pärast seitsmeaastast kosmosereisi kavatseb NASA kosmoselaev OSIRIS-REx sel nädalavahetusel Maale maanduda, kandes asteroidi Bennu väärtuslikku proovi. Missiooni juhtivuurija Dante Lauretta väljendas muret maandumise võimalikkuse pärast, kuid kinnitas, et meeskonnal on olemas varuplaan.

OSIRIS-REx tegi ajalugu 2020. aastal, kui sellest sai esimene kosmoselaev, mis külastas Maa-lähedast asteroidi Bennu. Sama aasta oktoobris kogus see puutetundliku manöövri käigus edukalt proove. Nüüd on kosmoselaev oma missiooni viimases etapis ning tagasipöördumiskapsel peaks pühapäeva hommikul õrnalt Utah' kõrbes maanduma.

Taastamismeeskond on aga valmis ootamatuteks tagajärgedeks. Nad on harjutanud erinevaid stsenaariume, et tagada proovi säilimine maandumisanomaalia korral. Kui juhtub krahh, viiakse proov saastumise minimeerimiseks puhtasse ruumi. Vajadusel on kohapeal saadaval ka hädatarvikud.

Taastamispraktika on kestnud aastaid ja hiljuti kulmineerus simulatsioonidega Utahis. Meeskond on võtnud aega, et näha, kui kiiresti nad suudavad proovi kätte saada ja selle töötlemiseks laborisse tagasi tuua. Varasematest asteroidiproovide tagastamismissioonidest, nagu NASA Genesise ja Stardusti missioonid, saadud õppetunnid on andnud teavet OSIRIS-RExi protseduuride ja planeerimise kohta.

Järgnevatel aastatel analüüsivad teadlased OSIRIS-RExi poolt tagastatud proove, et saada ülevaade päikesesüsteemi varasest ja planeedi kujunemisest. Vahepeal jätkab kosmoselaev oma missiooni, et uurida 2029. aastal teist Maa-lähedast asteroidi Apophist.

