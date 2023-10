Abi puuetega inimestele: juurdepääs FCC avaliku faili sisule

Selleks et tagada võrdne juurdepääs FCC avalikule failile, on KOB pühendunud puuetega inimestele abi osutamisele. Kui vajate FCC avaliku faili sisule juurdepääsu saamiseks abi, võite meiega ühendust võtta meie veebivormi kaudu või helistades numbril 505-243-4411.

Juurdepääsetavus on digitaalse sisu oluline aspekt ja see on vajalik puuetega inimeste vajaduste rahuldamiseks. Meie eesmärk on KOBis pakkuda kõigile võrdsed võimalused juurdepääsuks FCC avalikus failis olevale teabele ja ressurssidele.

Kui olete puudega inimene ja vajate sisule juurdepääsu saamiseks abi, kasutage veebivormi või võtke meiega ühendust telefoni teel. Meie meeskond on pühendunud kõigi juurdepääsetavuse probleemide lahendamisele, millega võite FCC avalikule failile juurde pääseda.

Mõistame teabele ja ressurssidele võrdse juurdepääsu tagamise tähtsust ning aitame teid FCC avalikus failis navigeerida.

Oluline on märkida, et see veebisait ei ole mõeldud kasutajatele, kes asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Selle piirkonna vaatajatele soovitame otsida alternatiivseid meetodeid FCC avaliku faili sisule juurdepääsuks.

KOB-TV, LLC, Hubbardi ringhäälinguettevõte, on pühendunud kaasatuse ja juurdepääsetavuse edendamisele. Püüame luua digitaalset keskkonda, kus puuetega inimesed pääsevad hõlpsalt juurde teabele ja ressurssidele.

Mõisted:

FCC avalik fail: ringhäälingujaamade hallatav dokumentide ja kirjete kogu, mis annab teavet nende toimingute ja teenuste kohta, sealhulgas avaliku teenuse teadaanded, poliitiline reklaam ja teave jaama omandi kohta.

Allikad:

– KOB-TV, LLC

– Hubbardi ringhääling