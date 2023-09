Teadlased avastavad, et jää lõksus olevad väikesed õhumullid kiirendavad liustiku sulamist

Teadlaste hiljutine uuring näitas, et jäässe kinni jäänud rõhu all olevad õhumullid mängivad olulist rolli liustike languse kiirendamisel. Sulamisprotsessi käigus purunevad miljardid need mullid vette, põhjustades turbulentseid hoovusi, mis toovad sooja vee jääga kokku. Seda nähtust täheldatakse eriti tõusuvee liustikel, mis lasevad merre suures koguses jääd.

Glatsioloog Erin Pettit ja tema meeskond Oregoni osariigi ülikoolist viisid uuringu läbi Alaskal, kus liustikud kaotavad igal aastal üle 70 miljardi tonni jääd. See kaotus aitab kaasa meretaseme tõusule kogu maailmas. Teadlased avastasid, et pisikesed õhumullid panevad tõusuvee liustike jää kiiremini sulama. Jää sulades tõmbavad kerkivad mullid vett kiiremini üles, mille tulemuseks on voolukiirus kuus korda suurem võrreldes mullivaba jääga.

Uuring viitab sellele, et nende mullide mõjul liustiku sulamisele võivad olla tõsised tagajärjed. Leiud mitte ainult ei paranda meie arusaamist kliimamuutustest, vaid võivad selgitada ka hüljeste arvukuse vähenemist teatud Alaska fjordides.

Leitakse, et liustikud on täidetud miljonite pisikeste õhumullidega, mis on kokku surutud kuni 20 korda kõrgemaks kui Maa atmosfääri rõhk. Need mullid tekivad siis, kui lumi koguneb tuhandete aastate jooksul ja pressib jääks. Pettiti töörühm korjas mulliderikast jääd Tlingitis asuvast tõusuvee liustikust nimega Xeitl Sít' ja jälgis selle sulamist mereveega täidetud kalapaagis. Liustikujää sulas mullide olemasolust tingitud tõusvate hoovuste tõttu 2.25 korda kiiremini kui mullivaba jää.

Ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uuring annab ülevaate liustike läheduses salvestatud "plõksatavatest, praksuvatest ja poputavatest helidest". Leiti, et need mürad on sulavast jääst välja hüppanud õhumullide tagajärg. Uuringud näitavad, et mullid segavad külma vee piirkihti, mis tavaliselt isoleerib liustikujääd soojemast veest, paljastades lõpuks jää soojematele ookeanidele.

Vaja on täiendavaid uuringuid, et mõista nende mullide mõju ulatust liustikele teistes piirkondades, näiteks Antarktikas. Kuid leiud rõhutavad tungivat vajadust tegeleda liustike kiireneva langusega ja nende väikeste õhumullide olulist rolli selles protsessis.

Allikad:

Oregon State University

Nature Geoscience