NASA InSight Lander tuvastab suurima maavärina, mis eales Marsil registreeritud

4. mail 2022 tegi NASA maandur InSight Marsil murrangulise avastuse. See tuvastas 4.7-magnituudise maavärina vapustavalt 2,000 kilomeetri kauguselt. See sündmus, mida tuntakse nime all S1222a, oli suurim maavärin, mis Punasel planeedil, aga ka mis tahes muul planeedil peale Maa registreeritud.

Kuigi 4.7-magnituud ei pruugi Maa standardite järgi olla märkimisväärne, oli see siiski muljetavaldav saavutus, arvestades, et Marsil ei ole kokkupõrkeid tektooniliste plaatidega. Teadlased uskusid algselt, et maavärina põhjustas meteoriidi kokkupõrge, kuna sellel olid sarnased omadused väiksemate maavärinatega, mis vallandasid meteoriidilöök. Värskete kraatrite või kokkupõrkemärkide puudumine sundis neid aga alternatiivseid selgitusi uurima.

Pärast NASA, Euroopa Kosmoseagentuuri, Araabia Ühendemiraatide Kosmoseagentuuri, India Kosmoseuuringute Organisatsiooni ja Hiina riikliku kosmoseagentuuri esitatud erinevate satelliitide andmete analüüsimist pakkusid teadlased välja uue teooria. Nad oletasid, et maavärin oli Marsi ühes tükis maakoorele mõjunud tektooniliste jõudude tagajärg.

Erinevalt Maast, millel on mitu tektoonilist plaati, on Marsi maakoor üks tervik. Sellele vaatamata on see allutatud sisegeoloogilistele jõududele, sealhulgas jahtumisele ja kahanemisele, mis võivad planeedi maakoores stressi tekitada. Selle stressi vabanemine vallandas tõenäoliselt S1222a maavärina ajal täheldatud seismilise aktiivsuse.

Kuigi nende pingete esinemise täpsed põhjused on teadmata, on S1222a avastamine oluliselt edendanud meie arusaamist Marsi seismilisest aktiivsusest. Uuringu kaasautor Constantinos Charalambous väljendas optimismi Marsi tektooniliste protsesside edasise lahtiharutamise suhtes.

Kuna NASA taotleb oma eesmärki inimesi Marsile saata, on võimalike tulevaste baaside jaoks sobivate kohtade kindlaksmääramisel otsustava tähtsusega nende pingete esinemiskohtade mõistmine. 2018. aastal Marsile maandunud InSighti maandur mängis olulist rolli Marsi maakoore, vahevöö ja tuuma kohta andmete kogumisel. Enne võimsuse lõppemist registreeris InSighti missioon ligikaudu 1,300 maavärinat, sealhulgas märkimisväärne sündmus S1222a.

Selle enneolematu maavärina avastamine kinnitab InSighti meeskonna enne missiooni tehtud ennustuste täpsust. See annab hindamatu ülevaate Marsi seismilisest aktiivsusest ja tektoonilistest protsessidest, viies teadlased sammu lähemale selle põneva planeedi mõistmisele.

Allikad:

- NASA

- Reuters