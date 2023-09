Uus võidujooks Kuule: Kuumajanduse loomine

Uuenenud huvi Kuu vastu ei ole enam ajendatud külma sõja aegsetest rivaalitsemistest, vaid pigem soovist kehtestada selle pinnal pikaajaline kohalolek. Riigid ja eraettevõtted püüavad nüüd taotleda kuuressursse ja kasutada kosmosevaldkonnas kasvavaid ärihuve. See tähistab üleminekut rahvastevaheliselt võidujooksult Kuule lippude istutamisele maratonile kuumajanduse arendamise suunas.

India, Venemaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraadid on nende riikide hulgas, kes plaanivad lähitulevikus Kuu-missioone. Nende missioonide eesmärk on uurida Kuud, uurida selle ressursse ja potentsiaalselt sillutada teed inimasustuse rajamiseks. Houstonis asuv ettevõte Intuitive Machines plaanib ka kommertskosmoselaeva missiooni Kuule.

Eelkõige Hiina on oma kuuprogrammi agressiivselt edasi arendanud. Sellest sai 2013. aastal Kuule maandunud kolmas riik ja sellest ajast alates on see teinud olulisi edusamme, sealhulgas maandunud Kuu kaugemal küljel ja tagastanud Kuu proovid Maale. Hiinal on plaanis 2030. aastaks astronaudid Kuule maanduda ja alaline baas rajada. Samuti teeb ta koostööd Venemaaga rahvusvahelise Kuu-uuringute jaama Kuu baasprojekti raames.

Kuigi Hiina võib oma kosmoseprogrammi osas olla teistest riikidest arenenum, on USA-l endiselt märkimisväärne edumaa. USA kosmosetööstus seisab aga silmitsi väljakutsetega. USA majandusanalüüsi büroo andmed näitavad, et kosmosesektori osa USA majanduses väheneb. Vaatamata suurenenud tähelepanule ja eraettevõtete kaasamisele on kosmosetööstuse kasv aeglasem kui teistel majandussektoritel.

Uue võidujooksu Kuule arenedes on veel näha, kas Hiina suudab oma ambitsioonika kuuprogrammi ja kasvavate võimetega vaidlustada USA domineerimise kosmoses. USA valitsuse kavandatav NASA 2024. aasta eelarve peegeldab rahaliste vahendite karmistamist, mis tõstatab küsimusi riigi pühendumise kohta kosmoseuuringutele.

Üldiselt on võidujooks Kuule arenenud kaugemale kui rahvuslik uhkus ja rivaalitsemine. Nüüd keerleb see kuumajanduse loomise ning Kuu pakutavate ressursside ja ärivõimaluste ärakasutamise ümber. Selle võistluse tulemus võib muuta meie arusaama kosmosest ja sillutada teed uutele piiridele avastamisel.

