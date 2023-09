Mustanahaliste Briti teadlaste puudumine: institutsionaalse rassismi käsitlemine teaduses

Ametlikult ei ole Ühendkuningriigis ühtegi mustanahalist keemia- ega füüsikaprofessorit, mistõttu paljud teadlased väidavad, et Ühendkuningriigi teadus on institutsionaalselt rassistlik. Maailma vanima teadusakadeemia Royal Society eesmärk on seda muuta uue rahastamisskeemi abil, mille eesmärk on toetada mustanahalisi doktorante akadeemilise teadlase karjääri tegemisel ja lõpuks professoriteks saamisel. Kava rahastab igal aastal kuni 690,000 XNUMX naela viiele stipendiaadile.

Sellele küsimusele andsid valgust Londoni Imperial College'i füüsikateadlane ja õppejõud dr Mark Richards ning Nottinghami ülikooli materjalikeemia ekspert professor Robert Mokaya. Kuigi Mokaya on keemiaprofessor aastast 2008, pole teda kõrghariduse statistikaagentuuri (HESA) kogutud statistika kohaselt ametlikult olemas. HESA ümardab arvud lähima viieni, nii et Mokaya ümardatakse alla nullini. Kuigi ta tunnistab, et Ühendkuningriigis võib olla ka teisi mustanahalisi keemiaprofessoreid, pole tal veel olnud võimalust nendega kohtuda. Nii Mokaya kui Richards kinnitavad, et ka mustanahalisi füüsikaprofessoreid pole.

Keemia erialal on kokku 520 professorit, füüsikas aga 825. Veidi parem on olukord bioteadustes, kus on viis mustanahalist professorit 1,345-st, ja inseneriteadustes, kus on umbes 20 mustanahalist professorit 1,730-st. Üldiselt on kõigist teadustest ainult 70 mustanahalist professorit, mis moodustab vaid 0.6% koguarvust. Ainult 10 neist professoritest on naised. Seevastu mustanahalised moodustavad viimase rahvaloenduse andmetel 4.2% Inglismaa ja Walesi elanikkonnast.

Mustanahaliste teadlaste alaesindatust soodustavad mitmed tegurid. Richards usub, et tõrjutud rühmade jaoks on peamiseks takistuseks teadmatus olemasolevatest võimalustest ja propageerimise puudumine. Ilma võrgustike ja toetuseta muutub see andekate inimeste jaoks heidutavaks. Statistika näitab selgelt, et mustanahaliste inimeste osakaal teaduses väheneb igal akadeemilise redeli etapil alates GCSE-st kuni professuurini.

Richards, kelle huvi teaduse vastu on pärit lapsepõlvest, rõhutab uudishimu ja toetuse tähtsust teaduslike püüdluste edendamisel. Kasvanud üles üksikvanemaga leibkonnas, mäletab ta, kuidas tema uudishimulik meel viis ta väikese lapsena pistikupesa sisemist tööd uurima. Vaatamata sellele, et teda tembeldati alguses "halvaks lapseks", selgitab Richards, et tema uudishimu ja soov mõista, kuidas asjad toimivad, õhutasid tema kirge teaduse vastu.

Mustanahaliste esindatuse puudumine teaduses on keeruline probleem, mis nõuab mitmekülgset lähenemist institutsionaalse rassismi lammutamiseks ja kaasatuse edendamiseks. Kuningliku ühingu rahastamisskeem on vaid üks samm selle erinevuse vähendamise suunas ja tagamaks, et Ühendkuningriigi mustanahalised teadlased saavad väärilise tunnustuse ja võimalused.

