Jupiteri reaktiivvoog, mille paljastas Webbi kosmoseteleskoop

By

Webbi kosmoseteleskoop tegi meie päikesesüsteemi suurimal planeedil Jupiteril märkimisväärse avastuse. 2022. aasta juulis tuvastas Webb intensiivse reaktiivvoo, mis tulistas üle Jupiteri ekvaatori. Reaktiivlennuk liigub kiirusega umbes 320 miili tunnis (515 kilomeetrit tunnis) ja asub Jupiteri madalamas stratosfääris umbes 25 miili (40 km) kõrgusel.

Enne seda leidmist olid astronoomid teadlikud ida-lääne suunaliste lennukite olemasolust Jupiteri atmosfääris. Selle äsja avastatud kiiresti liikuva reaktiivlennuki analüüs viitab aga sellele, et Jupiteri sisemine dünaamika võib olla dünaamilisem, kui seni arvati. Reaktiivlennukit uuriv uurimus on avaldatud ajakirjas Nature Astronomy.

2021. aasta detsembris startinud Webbi kosmoseteleskoop on teinud teaduslikke vaatlusi alates 2022. aasta juulist. See on jäädvustanud erksaid ja läbinägelikke pilte kosmosest, sealhulgas pilte Jupiteri poolustel helendavatest auroradest ning Uraani ja Saturni ümbritsevatest rõngastest.

Hiljutised pildid Jupiteri reaktiivvoolust tehti Webbi lähiinfrapunakaamera abil. Need pildid näitasid, et Jupiteri atmosfääri osad olid reaktiivlennuki liikumise tõttu häiritud. Reaktiivlennukit jälgiti pildil nähtavate tuulenihkete kaudu, mis näitasid tuule kiiruse muutusi planeedi atmosfääri erinevatel kõrgustel ja vahemaadel.

Jupiteri tropopausi, troposfääri ääreala lähedal asuva reaktiivlennuki avastamine viitab sellele, et planeedi atmosfääri tsirkulatsioon ümber ekvaatori sarnaneb seni teadaolevast rohkem Saturni omaga.

Kui Webb saab Jupiterit jälgida vaid distantsilt, siis eelseisvad missioonid, nagu ESA Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ja NASA Europa Clipper, võimaldavad gaasihiiglast ja selle kuude lähemalt vaadata. Need missioonid uurivad Jupiteri satelliite, sealhulgas Callisto, Europa ja Ganymede, mis arvatakse olevat ookeani kandvad satelliidid, mis võivad potentsiaalselt toetada maavälist elu.

Siiski kulub mitu aastat, enne kui need missioonid Jupiteri süsteemi jõuavad. Europa Clipper peaks jõudma 2030. aastal, samas kui JUICE peaks jõudma Jupiterisse 2031. aastal. Seni saame hinnata hämmastavaid kaadreid, mida Webbi lähiinfrapunakaamera on kaugelt jäädvustanud.

Allikas: Nature Astronomy