Uued pildid James Webbi teleskoobist valgustavad galaktilist keskust

James Webbi teleskoop, mis on tuntud hingematvate piltide jäädvustamise poolest, on taas pakkunud pilgu kosmoseimedesse. Seekord langes selle pilk Linnutee galaktika keskpunktile, paljastades enneolematuid üksikasju meie kosmilise naabruskonna kohta. Keskendudes Sagittarius C-le, tähtede tekkepiirkonnale, mis asub umbes 300 valgusaasta kaugusel Ambur A-st (galaktika ülimassiivne must auk) ja 25,000 XNUMX valgusaasta kaugusel Maast, on teleskoop näidanud meie ümbruskonna kõige tihedamat osa.

Selles lummavas pildikogus paljastab James Webbi teleskoop piirkonnas üle 500,000 XNUMX tähe ja prototähtede parve. Need prototähed, mis on alles kujunemisjärgus ja kogunevad massi, aitavad kaasa aukartustäratavale kaosepilvele, mis iseloomustab galaktilist keskpunkti. Võrdluseks näib meie enda ruumipiirkond märkimisväärselt hõre.

Vaatlusmeeskonnaga koostööd teinud Virginia ülikooli professori Jonathan Tani sõnul esindab galaktikakeskus Linnutee kõige ekstreemsemat keskkonda. Seni puudus selle erakordse piirkonna kohta kogutud andmetel Webbi teleskoobi eraldusvõime ja tundlikkus.

Hubbubi keskmes on kolossaalne prototäht, mis ületab kaalult meie päikest enam kui 30 korda. Huvitav on see, et see tohutu päikeseobjekt varjab selle taga asuvate tähtede valgust, muutes piirkonna vähem asustatud, kui see tegelikult on. Selle tulemusena on see, mida me täheldame, konservatiivne hinnang selles astronoomilises metropolis elava rahvahulga kohta. Mõelge sellele kui ruumi Times Square'ile, kuigi praegu pole Guy Fieri restorani.

Need kütkestavad pildid annavad teadlastele võimaluse allutada praegused tähetekke teooriad seni kõige rangemale testile. Webbi teleskoobi instrument NIRCam (lähi-infrapunakaamera) jäädvustas ioniseeritud vesiniku laiaulatuslikke emissioonipilte, mis on kujutatud kujutiste alumisel küljel siniste toonidena. See võib tuleneda noorte ja massiivsete tähtede vabastatud energilistest footonitest. Üllataval kombel tabas piirkonna tohutu ulatus teadlasi, mis õigustas edasist uurimist.

Vaatlusmeeskonda juhtinud Samuel Crowe rõhutas, et nii olemasolevate kui ka tulevaste piltide võimaldatud uurimused parandavad oluliselt meie arusaamist massiivsetest tähtedest. Nende olemuse lahtiharutamine on sarnane süvenemisega universumi olulise osa tekkelugu.

James Webbi teleskoop on meid järjekindlalt pimestanud oma tähelepanuväärsete piltidega, alates tähtede sünni tunnistajatest Neitsi tähtkujus kuni vee olemasolu jäädvustamiseni peamises asteroidivöös asuva komeedi ümber. Iga uus ilmutus õhutab meie uudishimu kosmose vastu ja tuletab meile meelde tohutuid imesid, mis ootavad uurimist. Õnneks tagab internet, et need erakordsed kogemused ei kustu nagu pisarad vihmas. Kuna James Webbi teleskoop on endiselt töökorras, saame jätkata universumi saladuste avamist.