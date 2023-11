James Webbi kosmoseteleskoop teeb Linnuteel hämmastavaid avastusi

James Webbi kosmoseteleskoop, mis on tuntud oma võime poolest vaadelda universumit infrapunavalguses, on hiljuti piilunud Linnutee galaktika südamesse. NASA avaldatud tähelepanuväärne pilt esitleb kaootilises piirkonnas seninägematuid detaile ja saladusi, heidates valgust varasele universumile.

Astronoomid kasutasid Webbi, et uurida Sagittarius C (Sgr C) aktiivset tähtede moodustumise piirkonda, mis paikneb galaktika kesksest supermassiivsest mustast august, mida tuntakse Sagittarius A* nime all, umbes 300 valgusaasta kaugusel. Infrapunatehnoloogiat kasutades jäädvustas teleskoop vapustavaid omadusi, mis olid varem inimsilma eest varjatud.

Nende vaatluste uurija ja Virginia ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane Samuel Crowe väljendas oma entusiasmi uskumatu pildi ja selle pakutavate teaduslike arusaamade üle. Massiivsete tähtede mõistmine mängib universumi päritolu mõistmisel otsustavat rolli, kuna need toimivad tehastena, mis toodavad oma tuumasüdamikus raskeid elemente.

Webbi uurimine Linnutee keskuse kohta võib anda väärtuslikku teavet ka tähtede tekke kohta. Seda piirkonda uurides saavad astronoomid kindlaks teha, kas massiivsed tähed tekivad tõenäolisemalt galaktika keskuse lähedal või galaktika spiraalharudes.

Webbi pakutud pildil on ligi pool miljonit erineva suuruse ja vanusega tähte. See paljastab prototähtede klastri, mis on täisväärtuslikeks tähtedeks saamise varases staadiumis tihedad tolmu- ja gaasikogumid. Märkimisväärne on see, et klastri keskel on massiivne prototäht, mille mass ületab 30 korda päikese oma.

Need prototähed kiirgavad hõõguvat materjali, mille tulemuseks on helendavad valguspallid tumeda infrapuna tausta taustal. Virginia ülikooli astronoomia-uuringute professori Jonathan Tani sõnul kujutab Linnutee galaktiline keskus äärmuslikku keskkonda, kus tähtede tekkimise teooriaid saab rangelt testida.

Lisaks tuvastas Webbi lähiinfrapunakaamera ioniseeritud vesiniku emissioonid, mis ümbritsevad tähepiirkonna alumist serva, mis kuvatakse pildil tsüaani toonina. Astronoomid uurivad endiselt rikkaliku pingestatud gaasi allikat, ületades noorte massiivsete tähtede tüüpilisi heitkoguseid. Lisaks huvitavad neid ioniseeritud vesinikus olevad nõelalaadsed struktuurid, mis ilmuvad näiliselt korrastatuna.

Galaktika keskus on elav ja dünaamiline koht, mis on täis turbulentseid gaasipilvi, mis sünnitavad tähti, mõjutades ümbritsevat keskkonda oma väljavoolava tuule, jugade ja kiirgusega. Rubén Fedriani, projekti kaasuurija ja Hispaanias Instituto Astrofísica de Andalucía järeldoktorant, kiitis Webbi selle erakordse keskkonna kohta rohkete andmete esitamise eest, lisades, et nad on alles hakanud selle potentsiaali pinda kriimustama.

KKK

1. Kuidas James Webbi kosmoseteleskoop pilte teeb?

James Webbi kosmoseteleskoop teeb pilte infrapunavalguse abil, mis on inimsilmale nähtamatu. See võimaldab teleskoobil jälgida detaile ja funktsioone, mis on tavaliselt meie vaate eest varjatud.

2. Mis on valgusaasta?

Valgusaasta on vahemaa, mille valgus läbib ühe aasta jooksul, mis võrdub ligikaudu 5.88 triljoni miiliga (9.46 triljoni kilomeetriga).

3. Mis on prototähed?

Protositähed on tihedad tolmu- ja gaasimassid tähtede tekke algfaasis. Lõpuks kasvavad nad ja arenevad täielikult moodustunud tähtedeks.

4. Mis on galaktika kese?

Galaktika keskus viitab galaktika keskosale, mida sageli iseloomustab intensiivne tegevus, näiteks tähtede teke ja ülimassiivse musta augu olemasolu.

5. Miks uurivad astronoomid Linnutee keskust?

Linnutee keskuse uurimine võib anda väärtuslikku teavet tähtede tekke, täheparvede jaotumise ja äärmuslikes keskkondades toimuvate protsesside kohta.