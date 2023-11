Kaose uurimine: James Webbi kosmoseteleskoobi uued avastused

James Webbi kosmoseteleskoop on hiljuti jäädvustanud vapustava pildi, mis annab pilgu meie Linnutee galaktika kaootilisele keskusele. NASA andmetel on sellel pildil Sagittarius C, tähtede moodustamise piirkond, mis asub umbes 300 valgusaasta kaugusel Linnutee kesksest ülimassiivsest mustast august Ambur A-st. Selle pildi teeb tõeliselt erakordseks see, et tänu Webb teleskoobi täiustatud võimalustele toob see esile seninägematud omadused ja detailid.

Sellel pildil on nähtavad ligikaudu 500,000 30 tähte, millest üks konkreetne täht on tähelepanu keskpunktis. Astronoomide tähelepanu on pälvinud beebitähe, tuntud kui protostaar. See prototäht on massiivne, kaaludes rohkem kui XNUMX korda meie päikese massist. Pilt toob esile ka prototähtede klastri, mis kiirgavad tiheda infrapuna-tume pilve põhjas helendavaid lõket meenutavaid väljavoolusid. Neid prototähti ümbritsevad turbulentsed magnetiseeritud gaasipilved, mis põhjustavad nende võimsa tuule, juga ja kiirgusega ümbritsevat gaasi.

Veel üks tähelepanuväärne avastus sellel pildil on ioniseeritud vesinikgaasi nähtamatu piirkonna olemasolu. See ioniseeritud gaas keerdub ümber tiheda tolmupilve, luues intrigeerivaid nõelalaadseid struktuure, mis näivad olevat erinevates suundades kaootiliselt orienteeritud. Vaatlusrühma juhtivteadur Samuel Crowe kavatseb tulevastes uuringutes nende struktuuride uurimisse süveneda.

Seda kosmosepiirkonda jälgides loodavad teadlased saada väärtuslikku teavet tähtede tekkeprotsesside kohta. Linnutee galaktiline keskus kujutab endast äärmuslikku keskkonda, mis võimaldab astronoomidel katsetada ja täiustada praeguseid tähtede moodustumise teooriaid. James Webbi kosmoseteleskoop annab enneolematut teavet tähtede sünni ja evolutsiooni kohta, pakkudes ainulaadset võimalust lahti harutada meie universumi tekkelugu.

FAQ:

K: Mis on prototäht?

V: Prototäht on noor arenev täht, kes on oma kujunemise varases staadiumis.

K: Mis on tähetekke väljavoolud?

V: Väljavoolud on võimsad gaasi- ja tolmuvood, mida kiirgavad noored tähed. Nad mängivad üliolulist rolli ümbritseva keskkonna kujundamisel ja võivad mõjutada uute tähtede teket.

K: Mis on ioniseeritud vesinikgaas?

V: Ioniseeritud vesinikgaas viitab vesinikuaatomitele, mis on kaotanud elektronid ja saanud laengu. Ioniseeritud gaasi olemasolu seostatakse sageli aktiivse tähtede moodustumise piirkondadega.

K: Kui kaugel on galaktika keskpunkt Maast?

V: Galaktika keskus, mida James Webbi kosmoseteleskoop vaatleb, asub Maast umbes 25,000 XNUMX valgusaasta kaugusel.

