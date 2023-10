Uus uuring paljastab hämmastava kiire reaktiivvoo Jupiteril

James Webbi kosmoseteleskoopi ja NASA Hubble'i kosmoseteleskoopi kasutavad teadlased tegid hiiglaslikul planeedil Jupiteril murrangulise avastuse. Hiljutises ajakirjas Nature Astronomy avaldatud uuringus teatatakse Jupiteri madalamas stratosfääris kiire jugavoolu tuvastamisest. See ekvaatori lähedal asuv reaktiivvoog ulatub üle 3,000 miili ja tuule kiirus on uskumatult 320 miili tunnis. Vaadates seda perspektiivi, on need tuuled kaks korda kiiremad kui 5. kategooria orkaani tuuled Maal.

Selle kiire reaktiivvoolu ilmutamine on jätnud uurijad aukartust ära. Varem uduseks ja ebaselgeks peetud James Webbi kosmoseteleskoop on pakkunud enneolematut selgust, võimaldades teadlastel Jupiteri kiire pöörlemise ajal jälgida selle tormilise atmosfäärinähtuse teravaid jooni.

Maa kolossaalsel naabril Jupiteril on meie planeediga sarnane kihiline atmosfäär, kuigi selle koostis ja ilmastikunäitajad erinevad oluliselt. Varasemad missioonid ja vaatlused on püüdnud dekodeerida Jupiteri keerulist atmosfääri dünaamikat, sealhulgas kuulsat Suurt punast laiku ja ammoniaagiga laetud pilvi.

James Webbi kosmoseteleskoobi eristab selle võime uurida Jupiteri atmosfääri kõrgemaid kihte, mis asuvad 15–30 miili kõrgusel planeedi pilvkattest. See ainulaadne vaatenurk on paljastanud tabamatuid detaile ja andnud uue ülevaate gaasihiiglase rõngastest, satelliitidest ja atmosfäärist.

Kiire reaktiivvoo avastamine sai võimalikuks James Webbi kosmoseteleskoobi ja Hubble'i kosmoseteleskoobi koostöö tulemusena. Kui esimene keskendus väiksematele pilvefunktsioonidele, siis teine ​​süvenes sügavale ekvatoriaaltormisüsteemidesse. Oma vaatlusi kombineerides said teadlased igakülgse arusaama Jupiteri keerulisest atmosfääri dünaamikast ja tormipilvede kolmemõõtmelisest struktuurist.

Nende kahe peamise kosmoseteleskoobi võrdlus aitab mõista ka seda, kuidas Jupiteri tuulekiirus muutub kõrgusega ja tekitab tuulenihke. Uuringus osalenud teadlased eeldavad, et selle äsja avastatud reaktiivvoo tugevus võib järgmise paari aasta jooksul oluliselt erineda, andes potentsiaalselt täiendava ülevaate Jupiteri võnkuvast stratosfäärimustrist.

See murranguline avastus tähistab olulist verstaposti meie arusaamises Jupiteri atmosfääri dünaamikast ja toob esile James Webbi kosmoseteleskoobi uskumatud võimed meie päikesesüsteemi aukartust äratavate taevakehade saladuste lahti mõtestamisel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on James Webbi kosmoseteleskoop?



V: James Webbi kosmoseteleskoop on suur kosmosepõhine vaatluskeskus, mis plaanitakse käivituda 2021. aasta lõpus. Selle eesmärk on uurida universumit infrapunavalguses ja anda enneolematut ülevaadet taevaobjektidest ja -nähtustest.

K: Millele keskenduti hiljutises Jupiteri uuringus?



V: Hiljutises uuringus kasutati James Webbi kosmoseteleskoopi ja NASA Hubble'i kosmoseteleskoopi, et tuvastada ja uurida Jupiteri madalamas stratosfääris kiiret reaktiivvoogu.

K: Mis teeb selle avastuse ainulaadseks?



V: Kiire reaktiivvoo avastamine Jupiteril on tähelepanuväärne, kuna see oli varem nähtamatu ja annab väärtuslikku teavet Jupiteri turbulentse atmosfääri kohta.

K: Kui kiired on tuuled kiires reaktiivvoos?



V: Jupiteri kiire reaktiivvoo tuuled ulatuvad kiiruseni umbes 320 miili tunnis, mis on kaks korda kiirem kui 5. kategooria orkaanil Maal.

K: Kuidas James Webbi kosmoseteleskoop ja Hubble'i kosmoseteleskoop uuringule kaasa aitasid?



V: James Webbi kosmoseteleskoop keskendus väiksematele pilvefunktsioonidele, Hubble'i kosmoseteleskoop aga jälgis Jupiteri ekvatoriaalseid tormisüsteeme. Oma vaatlusi kombineerides said teadlased Jupiteri atmosfääri dünaamikast igakülgse arusaama.