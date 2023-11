James Webbi kosmoseteleskoobi poolt avalikustatud uued avastused eksoplaneedil WASP-107b

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) tegi hiljuti WASP-107b nime all tuntud eksoplaneedi murrangulisi vaatlusi, pakkudes väärtuslikku teavet selle atmosfääri koostise ja ilmastikutingimuste kohta. Umbes 200 valgusaasta kaugusel asuv WASP-107b on omapärane planeet, millel on ainulaadsed omadused, mis seavad kahtluse alla meie arusaama planeetide tekkest.

Vaatluste käigus tuvastas JWST veeauru ja vääveldioksiidi olemasolu planeedi atmosfääris. Kõige põnevam avastus tehti aga ränidioksiidist koosnevate pilvedena, mida tavaliselt leidub Maal liivas. See intrigeeriv leid näitab, et WASP-107b peal "vihmab liiva". Nähtus, mis meenutab Maa veeringet, kus ränidioksiidi osakesed kondenseeruvad sügavamale atmosfääri, tõusevad üles ja lõpuks sajavad vertikaalse transpordi tõttu alla tagasi.

Belgias KU Leuveni astronoomia instituudi teadur Leen Decin väljendas selle murrangulise tulemuse üle elevust, öeldes, et see on esimene kord, kui tuvastatakse eksoplaneedi atmosfääris pilvi moodustavaid liike. Uurimistulemused avaldati hiljuti mainekas teadusajakirjas Nature osana JWST ulatuslikust eksoplanetaarsete atmosfääride uuringust. Keskmise infrapuna instrumendi (MIRI) pardal olev madala eraldusvõimega spektromeeter aitas analüüsiks vajalikke andmeid hankida.

WASP-107b eristab veelgi selle ebatavaline suurus ja koostis. Ehkki pealiskaudselt meenutab see Jupiterit, on selle mass vaid 30 korda suurem Maa massist, klassifitseerides selle super-Neptuuniks. See tiirleb ümber oma ematähe veidi vähem kui kuue päevaga, muutes selle tunduvalt külmemaks kui teistel eksoplaneetidel, mille atmosfääris on vääveldioksiid. Teadlaste üllatuseks oli vääveldioksiid ootamatult kohal, trotsides olemasolevaid mudeleid, mis ennustasid selle puudumist sellistel madalamatel temperatuuridel.

Planeedi omapärane kuju, mida sageli kirjeldatakse kui "puhutud", tuleneb vesiniku ja heeliumi ürgse ümbrise säilimisest. See ümbris oleks pidanud aja jooksul hajuma, arvestades planeedi algtähe WASP-107 vanust. Aeglane erodumisprotsess on aga andnud planeedile komeedilaadse saba, muutes selle intrigeerivaks teemaks planeetide evolutsiooni edasiseks uurimiseks ja mõistmiseks.

Mercedes Lopez-Morales astrofüüsika keskusest, kes uuringuga otseselt ei osalenud, rõhutas, et need avastused on murrangulised ja laiendavad meie arusaama fotokeemiast eksoplaneedi atmosfäärides. Ränidioksiidi tuvastamine WASP-107b atmosfääris näitab, et Maal levinud protsessid võivad toimuda ka väljaspool meie päikesesüsteemi.

See tähelepanuväärne WASP-107b ja teiste eksoplaneetide uurimine toob esile meie planeedisüsteemide alaste teadmiste pidevalt areneva olemuse. Uurides erinevaid planeete, mis seavad meie eeldused kahtluse alla, loodavad teadlased luua tervikliku arusaama planeetide tekkest ja arengust kogu galaktikas ja kaugemalgi.

FAQ:

K: Mida avastas James Webbi kosmoseteleskoop eksoplaneedi WASP-107b kohta?

V: Teleskoop tuvastas WASP-107b-l veeauru, vääveldioksiidi ja ränidioksiidi pilvede olemasolu, mis näitab, et planeedil sajab liiva.

K: Miks peetakse WASP-107b ebatavaliseks?

V: WASP-107b suurus, koostis ja külmem temperatuur võrreldes teiste vääveldioksiidi sisaldavate eksoplaneetidega panevad selle silma. Selle omapärane kuju, mida kirjeldatakse kui "puhutud", tuleneb vesiniku ja heeliumi ürgse ümbrise säilimisest.

K: Mis tähtsus on ränidioksiidi avastamisel WASP-107b atmosfääris?

V: Ränidioksiidi olemasolu näitab fotokeemilisi protsesse, mis on sarnased Maal toimuvatega, mis näitab, et need protsessid ei piirdu meie päikesesüsteemiga.

K: Mis on planeetide nagu WASP-107b uurimise eesmärk?

V: Erinevate eksoplaneetide uurimine võimaldab teadlastel laiendada meie arusaama planeetide tekkest ja arengust meie galaktikas ja kaugemalgi. Planeetide moodustumise pusle kokku panemisel saame terviklikuma pildi oma kohast universumis.