Uuringud näitavad, millal võisid tekkida esimesed eksokontinendid

Cardiffi ülikooli astronoomiaprofessor Jane Greaves on teinud uuringuid, et teha kindlaks, millal võisid tekkida esimesed eksokontinendid või mandrid teistel planeetidel. Uuring pealkirjaga "Millal olid esimesed eksokontinendid?" ja avaldati Ameerika astronoomiaühingu teadusuuringute märkustes, mille eesmärk on parandada elamiskõlblike maailmade otsimist, tuvastades kohad, kus laamtektoonikaga kiviplaneete leidub tõenäolisemalt.

Kuigi laamtektoonika ei pruugi olla elu alguseks hädavajalik, on neil oluline roll planeedi elamiskõlblikkuse säilitamisel aja jooksul. Laamtektoonika aitab reguleerida planeedi temperatuuri ja eraldab selle tuumast soojust, mis on oluline kaitsva magnetosfääri säilitamiseks ja elamiskõlblikus tsoonis püsimiseks.

Greaves keskendus korrelatsioonile planeedi tuuma soojuse tootmise ja laamtektoonika olemasolu vahel. Planeedi südamiku soojust tekitavad radioaktiivsed elemendid nagu uraan, toorium ja kaalium. Need elemendid tekivad neutrontähtede kokkupõrgetes ja supernoova plahvatustes.

Et teha kindlaks, millistel tähtedel on suurema tõenäosusega laamtektoonikaga planeete ja mandreid, analüüsis Greaves andmeid erinevate elementide tähtede arvukuse kohta ja ühendas need tähtede vanusega. Ta liigitas tähed kahte rühma: õhukese kettaga tähed, mis on nooremad ja millel on kõrgem metallisus, ja paksu kettaga tähed, mis on vanemad ja madalama metallilisusega.

Uuring näitas, et mandrite välimus Maal esindab umbkaudu mediaanväärtust võrreldes teiste planeetidega. Mandrite moodustumine Maal algas ligikaudu 3 miljardit aastat tagasi, samas kui proovis olevad õhukese kettaga tähed näitasid mandrite esimest ilmumist 2 miljardit aastat enne Maa oma ja paksu kettaga tähed näitasid, et mandrid ilmusid veelgi varem, umbes 4–5 miljardit aastat enne Maa oma. .

Uuring näitas ka seost mandrite olemasolu ja raua ja vesiniku (Fe/H) suhte vahel tähtedes. Madalama Fe/H suhtega planeetidel tekivad mandrid tõenäolisemalt varem.

Greaves viitab sellele, et päikesest madalama metallilisusega tähed võivad olla paljutõotavad sihtmärgid mandritega elamiskõlblike eksoplaneetide otsimisel. Need planeedid võisid arenenud eluvormid välja töötada varem kui Maa.

Uuringus jõutakse järeldusele, et pikaealiste mandritega kiviste eksoplaneetide leidmine on väga paljutõotav. Radiogeenset kuumutamist soodustavate isotoopide, nagu toorium ja kaalium, arvukuse edasine uurimine võib paljastada rohkem süsteeme, kus maismaal asuv elu võis olla enne elu Maal.

Üldiselt laiendab see uurimus meie arusaama meie päikesesüsteemist kaugemal asuvate planeetide kujunemise ja elamiskõlblikkuse kohta, pakkudes väärtuslikku teavet tulevaste planeetide uurimise jaoks.