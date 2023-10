Uus uuring pakub väikest võimalust Gröönimaa sulava jäälehe päästmiseks

Hiljutine uuring on andnud lootusekiirte võitluses kliimamuutustega. Kuna globaalne temperatuur tõuseb jätkuvalt, sulavad Gröönimaad ja Arktikat katvad jääkilbid murettekitava kiirusega. Teadlased usuvad aga, et meil võib olla väike võimalus asju ümber pöörata ja Gröönimaad katvat sulavat jääkihti päästa.

Gröönimaa jääkilp on murettekitav, kuna see võib täielikult sulamisel tõsta meretaset 20 jala võrra. Sellel oleks laastavad tagajärjed kogu maailma rannikupiirkondadele. Kuigi uuring ei paku lahendust sulamise täielikuks peatamiseks, viitab see sellele, et teatud temperatuuriläve piires meetmete võtmine võib aidata leevendada mõnda kliimamuutuse mõju.

Varasemad hoiatused on näidanud, et Gröönimaa jääkilp on sulamisohus, kui globaalne temperatuur ületab 3.6 Fahrenheiti või 2 Celsiuse kraadi võrra industriaalajastu eelsest tasemest kõrgem. Praegu oleme juba ületanud soojenemise 2 Fahrenheiti või 1.1 Celsiuse kraadi võrra. See uus uuring pakub aga välja, et jääkilbi päästmisel võib olla veidi rohkem mänguruumi.

Uuringute kohaselt on Gröönimaa jääkilp vastupidavam, kui seni arvati. Kui temperatuur ületab 2 Celsiuse künnise, püsib pöördumatu kokkuvarisemise võimalus järgmise paari tuhande aasta jooksul, kuid temperatuuri kerge tõus ei pruugi põhjustada täielikku kokkuvarisemist. Kui temperatuuri saab teatud aja jooksul tagasi alandada, on võimalus kahjustused parandada ja jääkilp päästa.

Keskenduda tuleks mitte ainult praegusele sulamisele, vaid ka edasise sulamise vältimisele tulevikus. Sulamine, mille tunnistajaks praegu oleme, sai alguse tuhandeid aastaid tagasi ja tulevane sulamine sõltub meie võimest hoida globaalset temperatuuri alla 2 Celsiuse läve.

See uuring annab lootusekiirt võitluses kliimamuutustega. Tegutsedes väikese võimaluse piires, võib meil olla võimalik leevendada sulavate jääkihtide mõju ja kaitsta haavatavaid rannikualasid meretaseme tõusu eest.

