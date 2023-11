Uus mudel kasutab tehisintellekti, et kaitsta laevu kurjade lainete eest

Kopenhaageni ülikooli ja Victoria ülikooli teadlased on välja töötanud uuendusliku tehisintellekti (AI) mudeli, et ennustada võltslaineid ja suurendada avatud ookeanilaevade ohutust. Kui petturlaineid peeti kunagi müütiliseks, on teadusringkondade hiljutine aktsepteerimine ajendanud nende põhjuseid ja omadusi põhjalikumalt uurima. Uurimisrühm kasutas andmekaeve ja tõlgendatavaid masinõppe tehnikaid, et analüüsida enam kui miljardit lainet, keskendudes nende ettearvamatute behemotide tekke eest vastutavate tegurite tuvastamisele.

Uuringus kasutati The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), kõikehõlmavat lainekataloogi, mis sisaldas andmeid 158 erinevas kohas USA rannikul ja ülemereterritooriumidel asuvate poide kohta. 1.5 miljardit lainet hõlmavast tohutust andmekogust tuvastati seatud kriteeriumide alusel üle 100,000 XNUMX võltslaine. Seda laineandmestikku kasutades koolitati AI-võrk välja matemaatilist võrrandit, mis kapseldas kombineeritud muutujad, mis aitavad kaasa võltslainete moodustumisele. Seda võrrandit tõlgendati seejärel põhjalikult olemasoleva laineteooria kontekstis, mille tulemusel töötati välja mudel, mis on võimeline reprodutseerima teadaolevat väärlaine käitumist ja ennustama tulevasi juhtumeid.

Selle uurimistöö olulisus seisneb selle potentsiaalis muuta laevandustööstus revolutsiooniliseks, vähendades võltslainetega seotud riske. Äsja ehitatud mudel võimaldab laevafirmadel saada sisukaid teadmisi ohtlike võltslainete esinemise tõenäosusest kavandatud marsruutidel. Kasutades uurimisrühma väljatöötatud algoritmi, saavad laevandusettevõtted nüüd teha täpseid riskianalüüse ja teha teadlikke otsuseid oma marsruutide vastavalt muutmiseks.

Teadlased on teinud avalikkusele kättesaadavaks nii algoritmi kui ka nende ulatusliku uurimistöö, hõlbustades laialdast juurdepääsu meresõiduohutust suurendavatele tööriistadele. Ajastul, mil tipptehnoloogia muudab tööstusi jätkuvalt, näitab tehisintellekti ja masinõppe integreerimine selles valdkonnas tohutuid võimalusi laevade kaitsmiseks ettenägematute loodusnähtuste eest.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on petturlikud lained?

V: Rogue lained on avatud ookeani lained, mis on ümbritsevatest lainetest ligikaudu kaks korda suuremad ja on tuntud oma ettearvamatuse poolest.

K: Kuidas teadlased tuvastasid petturlikud lained?

V: Uurimisrühm kasutas The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), mis andis laineandmeid erinevates kohtades asuvatest poidest. Konkreetsete kriteeriumide põhjal tuvastati andmekogus petturlike lainetena üle 100,000 XNUMX laine.

K: Kuidas aitas tehisintellekt uuringusse kaasa?

V: Tehisintellekti ja masinõppe tehnikaid kasutati tohutu andmekogumi analüüsimiseks ja võltslainete moodustumise eest vastutavate muutujate tuvastamiseks. See andmepõhine lähenemisviis võimaldas luua ennustava mudeli.

K: Mis on võimalik kasu laevandusele?

V: Selle uuringu käigus välja töötatud tehisintellekti mudel pakub laevandusettevõtetele võimalust hinnata riske, mis on seotud võltslainetega nende kavandatud marsruutidel. Need teadmised võimaldavad teadlikku marsruuti muuta, suurendades avatud ookeanilaevade ohutust.

K: Kas mudel on üldsusele kättesaadav?

V: Jah, uurimisrühm on teinud algoritmi, uurimistulemused ning ilma- ja laineandmed avalikkusele kättesaadavaks. See avatus võimaldab laialdast juurdepääsu meresõiduohutust edendavatele vahenditele.