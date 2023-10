Malvinoxhosani bioregiooni tõus ja langus Lõuna-Aafrikas

By

Ajakirjas Earth-Science Reviews avaldatud hiljutises uuringus pealkirjaga "Malvinoxhosan (Malvinokaffric) bioregiooni tõus ja langus Lõuna-Aafrikas: tõendid varajase-keskdevoni biokriiside kohta lõunapoolusel" uuritakse mereloomade väljasuremist varajases staadiumis. Kesk-Devoni periood. Seda perioodi iseloomustas soojem kliima ja kõrgem meretase ning lõunapooluse lähedal asus suur maapind nimega Gondwana.

Teadlased eesotsas dr Cameron Penn-Clarke'iga kogusid ja analüüsisid märkimisväärsel hulgal fossiilseid andmeid, et mõista Malvinoxhosani elustiku – mereloomade rühma, kes jõudsalt arenes jahedamas vetes ja kuhu kuulusid erinevat tüüpi karbid – päritolu ja kadumist. Täiustatud andmeanalüüsi tehnikate abil tuvastasid nad iidsetes kivimites erinevad kihid, millest igaüks näitas aja jooksul mereloomaliikide arvu vähenemist.

Uuring näitas, et Malvinoxhosan elustiku vähenemine oli korrelatsioonis meretaseme ja kliima muutustega. Kliima soojenedes kadusid spetsialiseerunud jahedaveelised Malvinoxhosan mereloomad ja asendusid üldisemate liikidega, mis olid kohanenud soojemate vetega. Meretaseme muutumine häiris looduslikke ookeanitõkkeid, võimaldades ekvaatorile lähemal asuvate piirkondade soojematel vetel sisse voolata ja viia soojema veega liikide koloniseerimiseni.

Malvinoxhosan elustiku väljasuremine põhjustas polaarsete ökosüsteemide kokkuvarisemise, millest bioloogiline mitmekesisus ei taastunud. Uuringud näitavad, et meretaseme ja temperatuuri muutuste koosmõju olid selle väljasuremise peamised tegurid. Siiani pole kindel, kas see väljasuremissündmus on korrelatsioonis vara-kesk-devoni perioodi teistega, kuna vanusejäreldused puuduvad.

Uuring toob esile ka polaarkeskkonna ja ökosüsteemide haavatavuse meretaseme ja temperatuuri muutuste suhtes. Varasemate väljasuremissündmuste mõistmine võib anda väärtuslikku teavet praeguse bioloogilise mitmekesisuse kriisi kohta, millega praegu silmitsi seisame.

Allikad:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595